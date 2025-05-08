В этом году марафон, который продлится с 9 по 14 мая, пройдет под особым девизом — он посвящен 80-летию Победы, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Игорь Бургандинов

Соревнование является актом почтения предков и преклонения перед их героизмом.

Герои, возглавляемые Бауыржаном Момышулы, проявили выдающееся мужество в Великой Отечественной войне, показав всему миру беспримерную храбрость казахского народа. Это были свободные сыновья Великой степи, искренне любившие свою землю и народ.

Исторические источники упоминают и о скакунах, бросившихся навстречу врагу. Так, Бауыржан Момышулы на своем белом коне проявил доблесть и отзывался о нем с особым уважением.

«Я сын казахского народа, который знает толк в лошадях. С первого взгляда отличаю скакуна. Думаю, это — казахский скакун. Выросший в вольной степи, состязавшийся с вихрем. Дышит глубоко, не устает даже после дневного и ночного бега. Белый жеребец». - говорил он.

Потомки белого скакуна и сегодня под седлом у казахского наездника. В мирное время они стали вестниками покоя, символом стремительности и красоты. Их рысь и галоп можно будет увидеть в рамках марафона с 9 по 14 мая.

500-километровый марафон-байге определит лучшую породу лошадей и проверит выносливость наездников. Наряду с 13 командами из Казахстана участие в марафоне примут 7 зарубежных команд — из России, ЮАР, Венгрии, Ирана, Кыргызстана и др.

Маршрут марафона пройдет через живописные и исторически значимые места Алматинской области. Старт будет дан у моста Баканас на трассе Алматы – Усть-Каменогорск, а финиш — в микрорайоне «Карлыгаш» города Конаев. Для иностранных гостей будут организованы этноаул, фотозоны и интерактивные площадки. Таким образом, «Ұлы дала жорығы» становится не просто ареной соревнований, но и пространством культурного диалога, дружбы и героизма.

Марафон-байге проводится Федерацией конного спорта «JORYQ», акиматом Алматинской области и Ассоциацией национальных видов спорта при поддержке партии AMANAT и компании «Alageum Electric».