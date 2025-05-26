В книгу вошли произведения 18 авторов из Казахстана, России и Германии — участников литературного объединения «Диво» и творческого клуба «В кругу друзей» под руководством поэтессы Ирины Деевой, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото Русского дома в Астане

Сборник «Радуга Победы» — искренний и сердечный отклик поэтов на события Великой Отечественной войны, вдохновенный разговор с читателем о подвигах воинов-победителей. Авторам, чьи произведения представлены на его страницах, удалось добиться гармонии самых разноречивых чувств — боли и гордости, скорби и любви.

— Каждое стихотворение — это эмоциональное свидетельство, напоминание, крик души и молитва памяти. Нас объединяет главное — память, передающаяся от поколения к поколению. Память о мужестве, стойкости, боли и надежде. Память о тех, кто сражался и погиб, кто ждал и верил, кто выстоял и подарил нам мир, — отметила Ирина Деева.

По словам поэтессы, «Радуга Победы» — это своеобразный поэтический мост между народами и временами, напоминание о том, что подлинная благодарность живёт в слове, в сердце, в строках, рождающихся из глубин души. Авторы поднимают важные нравственные вопросы: как сохранить память о войне, не допустить повторения трагедий прошлого и достойно нести ответственность за историческую правду.

Поэтический сборник издан в усть-каменогорском издательстве Бориса Аникина. Деятельное участие в подготовке книги к печати приняли редактор Валентин Безчаснюк, дизайнер Михаил Кометов и верстальщик Валерия Афанасьева.