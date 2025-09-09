Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане

Образование
1
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Туркестан продолжает стремительно развиваться и превращается в важный центр притяжения молодежи, науки и технологий. Ярким тому подтверждением стало открытие Международного университета информационных технологий Усонг – первого в Казахстане учебного заведения, полностью специализирующегося на IT, Big Data и искусственном интеллекте (AI).

фото пресс-службы облакима

Это не просто еще один вуз – это абсолютно новый формат образования, отвечающий самым современным меж­дународным стандартам. Здесь нет случайных дисциплин – только самое актуальное и востребованное: программирование, анализ данных, машинное обучение, облачные технологии, кибербезопасность и многое другое.

Вся образовательная программа полностью ведется на английском языке, что не только ускоряет профессиональное развитие студентов, но и открывает дорогу к международной карьере. Выпускники смогут работать в глобальных компаниях без языкового барьера.

Вуз создан в партнерстве с Университетом Усонг (Южная Корея), который входит в международный рейтинг QS и признан одним из лидеров в области инженерии и технологий. Благодаря этому студенты получают доступ к корейским образовательным стандартам и инновационным методикам преподавания.

Новый кампус в Туркестане включает современные IT-центры, лаборатории, оснащенные по последнему слову техники, учебные аудитории нового поколения, где активно применяются цифровые технологии. Образование строится на практическом обучении: GitHub Classroom, система автоматической оценки знаний, командная работа над реальными проектами – все это позволяет студентам быть готовыми к вызовам индустрии уже во время учебы.

На территории университета построе­но новое общежитие на 600 мест, где созданы отличные условия для учебы, отдыха и общения. Это безопасное, комфортное и современное пространство для жизни студентов из всех регионов Казахстана.

Преподавание ведут профессора из Кореи и других стран, обладаю­щие не только теоретическими знаниями, но и прак­тическим опытом в сфере высоких технологий.

Университет предоставляет студентам уникальную возможность пройти стажировку в Корее, а также получить двойной диплом, что значительно повышает конкурентоспособность выпускников на мировом рынке труда. Более ста государственных грантов позволяют лучшим абитуриентам учиться бесплатно, получая престижное международное образование.

Открытие Университета Усонг делает Туркестан не только духовным, но и интеллектуальным центром Казахстана. Город привлекает тысячи талантливых молодых людей, которые стремятся получить качественное образование, не выезжая за пределы страны.

Международный университет информационных технологий Усонг – это шанс для нового поколения казахстанцев войти в мир глобальных технологий. Это платформа, на которой формируются будущие лидеры IT-отрас­ли, исследователи, инноваторы и предприниматели.

