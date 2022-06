​МФЦА: новый центр притяжения

Согласно исследованиям McKinsey, глобальная экономическая «гравитация» смещается в сторону Центральной Азии, а потому важно, чтобы данный регион был охвачен системой глобальных финансов. Как сообщил в ходе сессии управляющий меж­дународным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов, одним из шагов в этом направлении как раз и стало создание МФЦА.

– Предыдущие 20 лет регион был охвачен финансовыми услугами Лондона, Стамбула, Дубая и Москвы. Но сейчас наступило время, чтобы мы начали с ними конкурировать и «охватывать» Центральную Азию, – отметил он.

Большое значение в регионе придают реализации инициативы «Один пояс – один путь», ставшей дополнительным фактором регионального развития. С каждым годом возрастает роль быстрорас­тущей китайской экономики. В Поднебесной создаются все новые финансовые центры.

– Мы ожидаем большого экономического развития в Китае, и на этом пути Цент­ральная Азия становится своего рода первой остановкой. Астана в качестве финансового центра может сыграть в данных процессах важную роль, – выразил уверенность Кайрат Келимбетов.

Этот довод поддержал и экс-министр торговли и инвестиций Великобритании лорд Фрэнсис Мод. Создание МФЦА, по его мнению, является продуманным стратегическим ходом, совершенным с учетом рынка капитала. Сегодня, когда на глобальном уровне спрос на финансовые услуги возрастает, соответственно, будет повышаться и потребность в эффективных финансовых центрах.

У Казахстана есть все возможности для привлечения иностранных инвестиций: ресурсы, человеческий капитал и устойчивая политика. Астаной проводится программа приватизации, идет поиск новых рынков, фондовых рынков, для того чтобы получить доступ к международному капиталу, инвестициям. А потому создание в сердце Евразии финансового центра, несомненно, даст дополнительный импульс ускоренному развитию всего региона.

– Центр правильно структурирован и организован таким образом, чтобы инвес­торы захотели сюда прийти. Ведь они хотят в первую очередь быть уверенными в стабильности, безопасности и предсказуемости рынка, хорошей регуляторной сис­теме. К тому же МФЦА работает на нормах и принципах английского права, что еще более привлекательно для потенциальных инвесторов, – считает Фрэнсис Мод.

Между тем мировое движение капитала нуждается в новых технических решениях. По мнению основателя и генерального директора Waves Platform Александра Иванова, сейчас пришло время для использования блокчейн-технологий в системах производства. Поскольку, не имея должного уровня проз­рачности и подотчетности, которые могут предоставить такого рода новации, невозможно построить стабильную цифровую инфраструктуру.

В кулуарах сессии глава компании отметил, что Казахстан сегодня демонстрирует дальновидную политику в развитии цифровой экономики как одного из драйверов общеэкономического роста. Хорошие перспективы очевидны от последовательной реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». Не случайно одним из мегатрендов, выделенных Президентом Нурсултаном Назарбаевым в ходе пленарного заседания «Саммита глобальных вызовов», стала цифровизация всех аспектов деятельности человека.

– Считаю, что это очень грамотное, правильное предложение руководителя страны, которое с учетом современных вызовов направлено на развитие инфраструктуры и IT-экосистемы. Мы со своей стороны всячески поддерживаем такие решения, как технически, так и в правовом отношении, – сказал разработчик.

Будучи одним из первых резидентов МФЦА, данная компания участвует в запуске транснациональной платформы «Восток», основанной на блокчейн, которая объединит экономики ряда стран СНГ и дальнего зару­бежья. Этот шаг признан очень важным для более глобальной интеграции и развития цифровой экономики. Вполне символично, что его запуск был объявлен в Казахстане.

С технической точки зрения технологии блокчейн могут поддерживать высокий уровень и скорость транзакций, а также обеспечивают прозрачность и подотчетность.

– Что дает проект «Восток»? Например, он решает вопросы налогообложения и внут­реннего контроля, важные для госсектора. У нас будет электронная система голосования – децентрализованная и прозрачная. Большая часть услуг, оказываемых традиционным методом, может быть перенесена на платформу блокчейн, – сообщил Александр Иванов.

При этом Казахстан, по его словам, будет одной из первых стран, где такие технологии помогут сделать бизнес и госуправление более прозрачными и контролируемыми.

В целом, как считают экс­перты, с развитием финансового центра в Астане столица Казахстана станет еще одной мировой точкой притяжения глобальных инвестиций, центр тяжести которых постепенно может перемес­титься в Азиатский регион. По словам регистратора суда МФЦА и международного Арбитражного центра Криса Кэмпбелл-Холта, такому процессу способствует и создаваемый в финцентре специальный юридический режим, который основан на нормах и принципах английского общего права и на передовых стандартах других международных центров.

– Все наши действия направлены на защиту прав инвесторов и привлечение их в страну. Это в свою очередь обеспечит дополнительный приток инвестиций в Казахстан.

В свою очередь исполнительный директор компании The Z/Yen Group Марк Йендл сообщил, что МФЦА впервые вошел в The Global Financial Centres Index, что стало необычным шагом для тех финансовых центров, которые только начали свою деятельность.

– Я думаю, это свидетельство хорошо продуманного и управляемого процесса работы МФЦА, особенно той ее части, которая проводилась при запуске.

По мнению аналитика, благополучие любого международного финансового центра зиждется на человеческом капитале, а потому для успешного развития МФЦА необходимо привлекать умных, талантливых людей.