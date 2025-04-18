Милад Карими вышел в финал ЭКМ по спортивной гимнастике в Катаре
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Также в финал пробился и Алтынхан Темирбек
Представители команды Казахстана по спортивной гимнастике пробились в два финала по итогам второго квалификационного дня этапа Кубка мира в Дохе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
С первого места в решающую стадию турнира вышел Милад Карими в упражнениях на перекладине. В квалификации он получил от судей 14,000.
Также в финал пробился и Алтынхан Темирбек. В опорном прыжке он стал восьмым - 13,199.
Стоит отметить, что Карими и Темирбек также выступят в финале вольных упражнений.
Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов поборются за медали в упражнениях на коне.
Финалы пройдут с 18 по 19 апреля.