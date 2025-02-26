Миллиард тенге на развитие Жайрема

Проекты охватывают сферы здравоохранения, спорта, инфраструктуры и благоустройства. Соответствующий меморандум о двустороннем сотрудничестве подписали акимат области Улытау и ТОО «Казцинк».

Меморандум направлен на поддержку экономического развития области Улытау, а также осуществление социальных и инфраструктурных проектов. В ходе подписания документа аким области и руководство ТОО «Казцинк» подчеркнули, что партнерство между сторонами внесет значительный вклад в устойчивое развитие региона.

Среди крупных социальных инициатив, запланированных на 2025 год, – строительство спортивного комплекса, установка внешних инженерных сетей и благоустройство территории в рамках проекта по строи­тельству 60-квартирного жилого дома, а также закуп угля для котельных и жилых домов. Кроме того, планируется покупка 20 квартир для работников бюджетной сферы, включая врачей и учителей.

Сотрудничество между акиматом области и компанией «Казцинк» началось в ноябре 2022 года. С тех пор было воплощено в жизнь множество проектов в Каражале и Жайреме – районах присутствия компании.

Средства на развитие инфраструктуры, сфер здравоо­хранения, образования и спорта выделяются ежегодно. В этом году объем инвестиций в Жайреме и Каражале составил 1 млрд тенге. В целом ТОО «Казцинк» выделяет на поддержку регионов присутствия до 12 млрд тенге ежегодно.