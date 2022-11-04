Миллион тенге выманил лжеполицейский у жителя Кокшетау

В Управление полиции Кокшетау обратился 23-летний житель города, с заявлением о том, что при выходе из одного из гостиничных комплексов к нему подошел мужчина и, представившись сотрудником полиции, потребовал деньги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По показаниям заявителя, злоумышленник угрожал ему уголовной ответственностью и завладел 1 млн тенге за посещение потерпевшим женщин легкого поведения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции установили подозреваемого. Им оказался временно неработающий 28-летний житель Кокшетау, который признался в содеянном.

При личном обыске у подозреваемого была изъята обложка от удостоверения сотрудника полиции и деньги.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК "Мошенничество".