Минэнерго планирует довести уровень доступа регионов к газу до 80%

Нефть и Газ
Дана Аменова
специальный корреспондент

Объем производства товарного газа для внутреннего потребления увеличится на 29,6%

Фото: пресс-служб Минэнерго

В рамках реализации поручений Президента, данных на совместном заседании Палат Парламента, в Казахстане ускорят газификацию регионов и доведут охват населения до 80% к 2035 году. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, на сегодня уровень газификации страны достиг 64,2%, а доступ к природному газу получили 13,1 млн человек. В текущем году развитие газотранспортной системы продолжится в рамках 40 проектов, включая 7 переходящих и 33 новых.

Ключевым шагом для обеспечения голубым топливом севера республики стало подписание Меморандума между Правительством Казахстана и ПАО «Газпром» о строительстве магистрального газопровода «Ишим – Астана».

Проект позволит гарантировать надежное газоснабжение городов Астана, Кокшетау и Петропавловск, а также диверсифицировать маршруты поставок природного газа в северные регионы страны.

«Уровень газификации страны планируется увеличить с 64,2% до 80% к 2035 году. Транзит газа по итогам 2025 года составил 70,4 млрд м3, план на 2026 год 73,3 млрд м3, фактический показатель за 5 месяцев 2026 года 30,3 млрд м3», — сообщил министр.

Новые газоперерабатывающие мощности введут в Казахстане до 2030 года.

По данным Минэнерго, объем производства товарного газа для внутреннего потребления увеличится на 29,6% – с 27,4 млрд м3 в 2025 году до 35,5 млрд м3 к 2032 году. 

«Рост будет обеспечен за счет ввода перерабатывающих мощностей на Кашагане и Карачаганаке, что позволит расширить инфраструктуру и гарантировать устойчивое газоснабжение регионов. Дополнительные объемы товарного газа в период с 2027 по 2030 годы составят 1,6 млрд м3, в 2031 году – 2,3 млрд м3, а в 2032 году достигнут 6,6 млрд м3», — отметил министр.

Одной из приоритетных задач, по словам Ерлана Аккенженова, остается своевременный ввод инфраструктурных объектов. В октябре 2025 года сдан в эксплуатацию магистральный газопровод «Талдыкорган – Ушарал».

Кроме того, в конце текущего года планируется завершить строительство линейной части первого этапа второй нитки газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент», а в 2029 году – ее второй этап, что увеличит мощность до 15 млрд м3 товарного газа в год.

«В 2027 году ожидается ввод в эксплуатацию ГПЗ на Кашагане мощностью 1 млрд м3/год и КазГПЗ в Жанаозене мощностью 0,9 млрд м3/год. К 2030 году предусмотрен ввод ГПЗ на Кашагане мощностью 2,5 млрд м3/год, а также ГПЗ на Карачаганаке мощностью 5 млрд м3/год. Реализация данных проектов позволит увеличить переработку газа, расширить газотранспортную инфраструктуру и обеспечить устойчивое газоснабжение регионов», — подчеркнул министр.

#регионы #газ #Минэнерго #доступ

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