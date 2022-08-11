Фото: Kazpravda.kz
Энергетика , Общество
Минэнерго предупредило казахстанцев о вирусной рекламе в соцсетях

Министерство энергетики РК распространило заявление о фейковой информации, передает Kazpravda.kz.

"В социальных сетях распространяется вирусная реклама о неких финансовых платформах в газовой отрасли с обещанием высоких доходов от экспорта нефти и газа в Европу. При продвижении вирусной рекламы упоминаются имена руководства
Министерства энергетики РК. Министерство энергетики РК заявляет, что распространяемая вирусная реклама является ложной и не соответствует действительности. Просим казахстанцев быть бдительными и доверять исключительно официальным источникам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что информация о деятельности Министерства энергетики РК размещается только на официальном сайте ведомства, а также на официальных страницах Министерства энергетики РК в социальных сетях - Telegram, Facebook и Instagram.

"Также сообщаем, что на постоянной основе Агентство по финансовому мониторингу РК предупреждает казахстанцев об участившихся случаях распространения в интернете ложной информации от лжефинансовых компаний, где для убеждения граждан используют логотипы известных компаний и банков, новостных порталов, а также упоминают известных лиц в
качестве участников", - добавили в министерстве.

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