Минимизировать риск подтопления

До весны еще далеко, но уральцам уже пришлось столкнуться с последствиями подтопления талыми водами.

Наступивший год город встретил под дождем. Вода стояла на зеркале промерзшей земли и стекала в подвалы ряда жилых многоэтажек и соцобъектов, заливала дворы и колодцы частного сектора. Спецтехника с откачкой не успевала.

И сейчас зачастившие снегопады держат коммунальные службы в тонусе. В состоянии пос­тоянной готовности находятся около 200 единиц спецтехники. С начала зимнего сезона объем вывезенного снега составил 90 тыс. кубометров, откачано свыше 3 тыс. кубометров талой воды. Об этом доложил заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев на совещании в областном акимате, где подробно обсудили ход работ по предотвращению подтопления населенных пунк­тов, объектов инфраструктуры.

Как отметил заместитель начальника ДЧС ЗКО Рашид Блялов, из 147 населенных пунктов, которые находятся в паводкоопасной зоне, в 122 проведены все необходимые работы, в 25 угроза прихода большой воды остается. Наибольшая опасность сохраняется в окрестностях областного центра и пяти районах региона.

Лишь в двух районах низкий риск подтопления. В области определены 49 участков дорог, которым угрожает подтопление, в том числе три – на железной дороге.

Из 166 запланированных противопаводковых мероприятий выполнены 133 на 700 млн тенге. Остальные пункты «дорожной карты» – на исполнении. Так, уже закуплено более 100 единиц оборудования и спецтехники, пос­троено и укреплено свыше 41 км защитных дамб, около 21 км рвов, на автодорогах проложено 49 водопроводов, установлено 37 бетонных конструкций.

Все мероприятия по укреплению инженерной инфраструктуры Уральска, в том числе монтаж дренажных систем, водопроводных труб, каналов и другие, а их предусмотрено 21, полностью завершены. К слову, новые объекты по отведению талых вод уже показали свою эффективность.

Определены 27 объединенных эвакуационных пунктов. На случай ЧС заключены договоры о намерениях с местными крупными компаниями с целью обеспечения пострадавших горячим питанием, питьевой водой, основными предметами домашнего обихода.

Договор о намерениях подписан и с ТОО «Уральская сельскохозяйственная опытная станция» по перемещению в безопасную зону скота и запасов кормов.

Как отметил представитель ДЧС, в связи с отсутствием участников первый конкурс на ледокольные работы не состоялся и будет проведен повторно.

– Нужно работать со льдом на водоемах, спецтехникой резать его и складывать в произвольном порядке. Если это сделать правильно и своевременно, может, и взрывать не понадобится, – сказал на это аким области Нариман Турегалиев.

Глава региона дал ряд конкретных поручений, в том числе относительно усиления работы по вывозу снега из населенных пунктов. По прогнозам синоптиков, в январе и феврале количество осадков ожидается в пределах нормы, в марте этот показатель превысит средние многолетние значения.

Выступившие на совещании представители ЗКОФ РГП «Казводхоз» вновь напомнили, что снег и талые воды нужно отводить от населенных пунктов, направляя их для сохранения в пруды, водохранилища и лиманы. Тогда летом на повестке дня не будет стоять вопрос, где брать живительную влагу.