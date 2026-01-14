Папикян призвал девушек и их родителей пересмотреть свои взгляды по поводу армейской службы для женщин, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Musavat

Фото: Musavat

Сурен Папикян считает важным участие женщин в армии. Об этом он заявил 13 января на пресс-конференции.

По словам Папикяна, «несмотря на прежние заинтересованные заявления», темпы добровольного призыва неудовлетворительные, но, в то же время, программу (привлечения женщин в армию) нельзя назвать провальной.

Министр добавил, что около 70 процентов армянских призывниц высказали желание продолжить службу в армии в основном в качестве офицеров. Пользуясь случаем, Папикян призвал девушек и их родителей пересмотреть свои взгляды по поводу армейской службы для женщин.

Папикян также назвал сокращение сроков военной службы одной из ключевых реформ в армянской армии за последние годы. Он отметил, что по сравнению с 2023 годом в 2025 году зафиксирован рост призыва в армянскую армию на 19%.