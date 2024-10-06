Министр обороны наградил именными часами солдат, боровшихся с паводками

Паводки
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В ликвидации последствий небывалого половодья участвовали тысячи военнослужащих, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Министерство обороны поощрило военнослужащих срочной службы, участвовавших в противопаводковых мероприятиях, ценными подарками от имени министра обороны.

«Огромная физическая нагрузка в период весеннего паводка в прямом смысле легла на плечи солдат срочной службы, которые укрепляли береговые линии у населенных пунктов, сооружали рукотворные дамбы, занимались разгрузкой гуманитарной помощи. В трудный для страны час армия была вместе с народом. Поэтому подаренные часы будут служить для уволенных в запас военнослужащих напоминанием о том сложном периоде, об армейских буднях, командирах и сослуживцах», – отметил заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Вручение наручных часов, изготовленных по специальному заказу, проходит во всех видах Вооруженных сил и родах войск на торжественных собраниях, церемониях прощания с Боевым знаменем части. В них принимают участие ветераны Вооруженных сил, представители Комитета солдатских матерей, родители, допризывная молодежь и воспитанники военно-патриотических клубов.

В Актау свыше 300 солдат, принимавших участие в ликвидации последствий наводнения в Атырауской области, были награждены наручными часами от имени министра обороны. В Актюбинском гарнизоне – более 200 военнослужащих воинской части 30238 также получили памятный подарок.

Мероприятия организованы во всех регионах.

Паводок 2024-го года стал крупнейшим в Казахстане за последние 80 лет. Длился он почти два месяца.

#паводки #солдаты #министр обороны #именные часы

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