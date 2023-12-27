Министр обороны поздравил победителей чемпионата мира CISM

В оборонном ведомстве состоялось чествование спортсменов, успешно выступивших на XXXVI чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих в Баку

фото: пресс служба МО РК

В схватках на ковре, организованных Международным советом военного спорта (CISM) и Министерством обороны Азербайджана, приняли участие более 300 спортсменов из 18 стран. По итогам первенства представители Вооруженных сил получили «золото», «серебро» и две «бронзы».

За высокие достижения в спорте министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков наградил Амангали Бекбулатова ведомственной медалью «Ел қорғаны». Поздравив спортсменов с успешным выступлением, он вручил им почетные грамоты.

– Ваши победы и достижения на международных первенствах работают на имидж Казахстана. Высокое мастерство армейских спортсменов способствует укреплению его статуса, – подчеркнул он.

На чемпионате мира по борьбе армейскому борцу греко-римского стиля Амангали Бекбулатову не было равных среди военнослужащих в весовой категории до 55 кг. В соревнованиях по вольной борьбе второе место в весе 79 кг завоевал атлет ЦСК Рустем Мирзагалиев. Бронзовыми призерами стали «вольники» Меиржан Аширов (70 кг) и Даулет Темиржанов (57 кг).

Пользуясь случаем, спортсмены поблагодарили руководство министерства обороны и Вооруженных сил РК за поддержку и содействие развитию спорта.

На сегодняшний день военнослужащие-спортсмены приняли участие в более 140 мероприятиях различного уровня. С начала года на международных и республиканских соревнованиях спортсмены ЦСК завоевали 340 медалей, включая 171 золотую, 82 серебряные и 87 бронзовых.