Министр обороны провел совещание с руководящим составом в Сарыозекском гарнизоне

фото: пресс служба МО РК

В его работе приняли участие главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие войсками РгК, родов войск. Начальники структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных сил – в режиме видеоконференцсвязи.

На совещании были подведены результаты деятельности Сухопутных войск Вооруженных сил за первый квартал 2024 года. С докладами по соответствующим направлениям выступили заместители главнокомандующего Сухопутными войсками.

Проанализировано состояние боевой и мобилизационной готовности, предложены меры по ее совершенствованию. Рассмотрено состояние профессиональной и командирской подготовки офицеров тактического звена. Уделено внимание вопросам организации подготовки подразделений территориальной обороны.

Озвучены итоги работы по повышению воинской дисциплины и правопорядка. Речь также шла об организации хранения и обеспечении сохранности материальных средств. Рассмотрены меры по совершенствованию мест хранения вооружения, военной техники и боеприпасов.

Заслушан доклад главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-майора Асана Жусупова по общеслужебной деятельности. Главком акцентировал внимание на проблемных вопросах. Он также озвучил предложения по повышению эффективности деятельности самого многочисленного вида Вооруженных сил.

Руководитель оборонного ведомства рассказал о перспективах развития военной и жилищно-коммунальной инфраструктуры Вооруженных сил. В позитивном ключе он отметил работу по восстановлению казарменного фонда, по обустройству и оборудованию парка танкового полка в Сарыозекском гарнизоне.

При подведении итогов министр обороны во главу угла поставил создание социально-бытовых условий для офицерского состава и военнослужащих по контракту. Он поручил развернуть в гарнизоне филиал Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК.

«Воинские части гарнизона находятся в отрыве от крупных населенных пунктов. Значит, нам самим необходимо позаботиться об организации культурно-досуговых мероприятий, кинопроката, кружков и секций для детей военнослужащих. От этихфакторов во многом зависит боевой дух личного состава», – подчеркнул генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Он также заявил о необходимости поддержания высокого уровня взаимодействия с представителями местной исполнительной власти, депутатами районных и областного маслихатов в решении вопросов, связанных с ремонтом, эксплуатацией объектов военной инфраструктуры, с проведением работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи.