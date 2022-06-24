Министры обороны Казахстана и России обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

В рамках заседания Совета министров обороны государств – участников СНГ глава оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился со своим российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу в Москве.

В ходе встречи были обсуждены аспекты текущего состояния двустороннего сотрудничества Казахстана и России в военной области.

Состоялся обстоятельный диалог по вопросам подготовки кадров, проведению совместных мероприятий боевой подготовки, военно-технического сотрудничества. Стороны обменялись мнением в отношении вызовов и угроз в Центрально-Азиатском регионе.