"Министры тоже люди" – Мусин ответил на вопрос, справился ли он с должностью главы Минюста

Общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Журналисты высказали Мусину мнение, что он запомнился своей способностью отвечать уклончиво по громким делам и даже назвали его "министром, который боялся брать ответственность в публичном поле".

Фото: kaztag.kz

Вновь назначенный член Конституционного суда, экс-министр юстиции Канат Мусин в интервью журналистам в Мажилисе ответил на вопрос о том, справился ли он с должностью главы Минюста, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По крайней мере, в должности министра юстиции я сделал все, что планировал. В чем-то может быть еще только началась в какой-то части работа, я все усилия приложил, чтобы выполнить те поручения, которые мне дал глава государства, чтобы оживить деятельность органов юстиции и сделать её более удобной для граждан", - сказал он.

Между тем, представители СМИ высказали мнение, что Канат Мусин запомнился еще и своей способностью отвечать уклончиво по громким делам и даже назвали его "министром, который боялся брать ответственность в публичном поле".

Однако, Канат Мусин не согласился с такой характеристикой.

"Я не разделяю ваше мнение о том, что я боялся на себя брать ответственность. Вы все меня знаете, я всегда на все вопросы отвечал. Что касается некоторых ошибок в информации, министры - тоже люди, и вполне возможно, что где-то ошибки были. А что касается политических прогнозов, то я всегда старался их не делать, потому что, во-первых, это не компетенция министра юстиции, а во-вторых, прогнозировать - сложное дело", - ответил он.

Мусин добавил, что никогда  не уклонялся от ответов.

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