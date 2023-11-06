Минпром и AМТ сделали совместное заявление

Энергетика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан опубликовало совместное заявление с ArcelorMittal Temirtau, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба министерства промышленности и строительства РК

В министерстве напомнили, что в ранние часы субботы, 28 октября, на угольной шахте Костенко компании ArcelorMittal Temirtau (АМТ) произошла катастрофа, в результате которой погибли 46 шахтеров. Предпринимаются все усилия для поддержки семей погибших шахтеров, и ведется расследование причин происшествия.

В Минпроме упомянули и о заявлениях правительства Казахстана и компании ArcelorMittal о передаче собственности ArcelorMittal Temirtau правительству РК.

"Эти переговоры велись на протяжении нескольких месяцев, и недавно правительство Республики Казахстан и ArcelorMittal достигли предварительного согласия относительно будущего направления деятельности сталелитейных и горнодобывающих операций АМТ, а также ее дочерних предприятий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ArcelorMittal Temirtau является одним из важнейших поставщиков стали на внутреннем и региональном рынках. На протяжении многих лет компания зарекомендовала себя как стратегический партнер для потребителей стали на всех выбранных рынках. Поэтому будут предприняты все усилия для того, чтобы деятельность АМТ была организована с эффективным планированием и чтобы избежать любых неудобств для ее заинтересованных сторон.

"Мы хотим заверить всех заинтересованных сторон АМТ, особенно его клиентов, подрядчиков, поставщиков, что:

- Все права и обязательства, связанные с ArcelorMittal Temirtau (АМТ) (включая сталелитейный завод в Темиртау, угольное подразделение, Оркен, дочерние предприятия, включая трубный завод в Актау и представительства в странах СНГ), будут соблюдены.

- Правительство Республики Казахстан и АМТ обеспечат полное продолжение бизнеса в отношении соблюдения всех прав и обязательств АМТ, включая поставочные соглашения с клиентами, прием товаров и услуг, включая услуги подрядчиков от поставщиков, обязательства перед сотрудниками и т. д.

- Бизнес-процессы АМТ, включая бронирование заказов, заключение контрактов, отправки, выставление счетов и заключение контрактов с поставщиками, функционируют в обычном режиме.

- АМТ будет продолжать поддерживать статус надежного партнера для своих клиентов и будет стремиться делать это и в будущем", - говорится в заявлении.

Напомним, в день трагедии, 28 октября, президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров и поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".

В тот же день правительством была достигнута предварительная договорённость с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау", и пресс-служба сообщила, что завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура допросила сотрудников предприятия. 

#АМТ #заявление #Минпром

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