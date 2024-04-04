Минпросвещения напомнило о правилах приема первоклассников в лицеи

С 1 апреля стартовал прием заявок для поступления в первый класс

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В лицеи и гимназии дети пойдут без экзаменов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Родители могут подать документы своих детей на веб-портале электронного правительства egov.kz. Прием документов продлится до 31 августа 2024 года.

Также разрешен перевод детей из школы в школу в течение учебного года по месту жительства.

По информации акимата столицы, более 30 тысяч первоклассников пойдут в школы Астаны.