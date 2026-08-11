Школьник Алимжан Копеев выиграл международную олимпиаду по математике

Образование
Дана Аменова
специальный корреспондент

Путевки в финал получили школьники из разных стран мира, показавшие высокие результаты на национальных этапах онлайн-отбора

Фото: акимат Астаны

Учащиеся школы Smart Technological School из Астаны продемонстрировали высокие результаты на международной олимпиаде по математике в Сингапуре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

С 17 по 22 июня в Сингапуре проходил финал международной олимпиады «StemCo Global Finals Maths 2026/SGFM 2026». В соревновании приняли участие золотые, серебряные и бронзовые призеры национальных онлайн-отборочных этапов со всего мира.

Столичные школьники оказались в числе лучших на международном первенстве. Ученик 5 класса школы Smart Technological School Алимжан Копеев стал абсолютным чемпионом, завоевав I место и золотую медаль. Еще один ученик этой школы, Алихан Мурат, занял III место и был награжден бронзовой медалью.

Участие в международной олимпиаде осуществлялось по специальному приглашению. Путевки в финал получили школьники из разных стран мира, показавшие высокие результаты на национальных этапах онлайн-отбора.

Задания олимпиады были основаны на передовой программе математического образования Сингапура. Проверялось не только знание участниками математических формул, но и их способность анализировать сложные контекстные задачи, логически мыслить и применять полученные знания в практических ситуациях.

В столичном акимате отметили, что оба ученика школы Smart Technological School, принявшие участие в международном финале, заняли призовые места. Этот результат демонстрирует высокий уровень предметной подготовки учащихся и их готовность к интеллектуальным соревнованиям международного уровня.

#олимпиада #школьник #чемпион #математика

Популярное

Все
Мичуринский завод наращивает мощности
Перспективы отечественных биотехнологий
Работать слаженно и эффективно
Духовное достояние народа
Джон ван’т Шкип у руля сборной
Проведено контрольное тестирование
Развивать потенциал молодых авторов
Разводят в пустыне форель
Распоряжение Главы государства о назначении
Четыре золота из Киото
Произведениям классика необходимо новое прочтение
Успешный старт юниоров
Фокус на резерв
В Главном ботаническом саду прошел InEco Fest 2026
Диалог со временем
Распоряжение Главы государства о назначении
Победный марш «Ордабасы»
Меньше бумаг – больше заботы!
Ключевой институт представительной власти
Остаться с... долгами
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Вышел трейлер самого дорогого фильма в истории индийского кино
Челлендж в Вооруженных силах
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Пенсионерка из Караганды лишилась 15 млн тенге из-за «снятия проклятия»
Семья как главная ценность
Молоко не пропадет
Прокурор Жамбылской области обсудил с инвесторами реализацию проектов в регионе
Премьер дал ряд указаний по национальному знаку «Сделано в Казахстане»
УЕФА принял решение по ответному матчу «Кайрат» - «Левски» в Лиге чемпионов
В Казахстане проведут ревизию требований, мешающих продвижению отечественных товаров
Первенство планеты – на Капшагае
Крепким должен быть крепеж
Подсолнухи, фото и... штраф
Национальный поэт мирового масштаба
Кто выступит на Billie Jean King Cup
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Растет интерес к парку «Сырдарья-Туркестан»
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Вкус степи: лучших производителей кумыса выбрали в Астане
Атырау становится центром вагоностроения
Хирурга подозревают в получении денег за лечение по ОСМС в Атырау
В столице пройдет Comic Con Astana 2026 с участием мировых кинозвезд
Родники возвращаются к жизни

Читайте также

Молодые педагоги из четырех стран обменялись опытом примене…
Августовское ЕНТ началось в Казахстане
Абитуриенты из сел и малых городов смогут получить 350 обра…
Высокий балл не гарантирует грант: в МНВО сделали важное за…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]