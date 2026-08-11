Школьник Алимжан Копеев выиграл международную олимпиаду по математике

Путевки в финал получили школьники из разных стран мира, показавшие высокие результаты на национальных этапах онлайн-отбора

Фото: акимат Астаны

Учащиеся школы Smart Technological School из Астаны продемонстрировали высокие результаты на международной олимпиаде по математике в Сингапуре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

С 17 по 22 июня в Сингапуре проходил финал международной олимпиады «StemCo Global Finals Maths 2026/SGFM 2026». В соревновании приняли участие золотые, серебряные и бронзовые призеры национальных онлайн-отборочных этапов со всего мира.

Столичные школьники оказались в числе лучших на международном первенстве. Ученик 5 класса школы Smart Technological School Алимжан Копеев стал абсолютным чемпионом, завоевав I место и золотую медаль. Еще один ученик этой школы, Алихан Мурат, занял III место и был награжден бронзовой медалью.

Участие в международной олимпиаде осуществлялось по специальному приглашению. Путевки в финал получили школьники из разных стран мира, показавшие высокие результаты на национальных этапах онлайн-отбора.

Задания олимпиады были основаны на передовой программе математического образования Сингапура. Проверялось не только знание участниками математических формул, но и их способность анализировать сложные контекстные задачи, логически мыслить и применять полученные знания в практических ситуациях.

В столичном акимате отметили, что оба ученика школы Smart Technological School, принявшие участие в международном финале, заняли призовые места. Этот результат демонстрирует высокий уровень предметной подготовки учащихся и их готовность к интеллектуальным соревнованиям международного уровня.