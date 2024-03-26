1 апреля в Казахстане стартует прием документов в первый класс

Ожидается, что в новом учебном году порог школы впервые перешагнут более 370 тыс. казахстанских детей, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа, сообщает пресс-служба Минпросвещения РК.

Родители могут подать документы ребенка на веб-портале электронного правительства еgov.kz. Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 370 тысяч казахстанских детей.

«В соответствии с Законом РК по вопросам образования, наставничества и безопасности детей в лицеи и гимназии введено положение, запрещающее проведение экзаменов при зачислении в первый класс. Все дети, независимо от уровня подготовки, получат равные возможности. Эта инициатива направлена на уменьшение психологического напряжения у первоклашек, связанное с тестированием и собеседованиями», - отметила руководитель управления комитета среднего образования Алия Чокушева.

В первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя с предоставлением самого заявления в произвольной форме, справки о состоянии здоровья – форма №065у, паспорта здоровья ребенка 026/у – 3 и фото ребенка 3х4 в количестве двух штук.

Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней.

