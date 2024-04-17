Минус 30 см, угрозы нет

Проливные длительные дожди стали причиной склоновых стоков в горной местности Жамбылского района. В результате 30 дворов села Жасоркен оказались под водой.
Тревожный сигнал поступил в областной департамент по чрезвычайным ситуациям 15 апреля после 20.00. На место происшествия незамедлительно была отправлена бригада спасателей с техникой.
Уже ночью ситуацию стабилизировали, и вода пошла на убыль. Как сообщили местные власти, вода проникла в помещение только одного жилого дома и временной пристройки. Со сложившейся обстановкой лично ознакомился аким области Ербол Карашукеев, который заверил, что повода для беспокойства нет, на месте проводятся все необходимые работы. В них задействовано около 300 человек, включая сотрудников службы спасения и представителей местных исполнительных органов, а также порядка 60 единиц спецтехники.
Человеческих жертв нет, факты гибели скота не зарегистрированы. Для местного населения организована подача питьевой воды. Учащиеся средней школы им. М. Ауэзова временно переведены на дистанционное обучение.
В настоящее время уровень воды снизился на 30 см и составил около 10 см. Для перекачивания воды с территории подтопленных домов населенного пункта работают мотопомпы.