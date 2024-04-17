Минус 30 см, угрозы нет

Тревожный сигнал поступил в областной департамент по чрезвычайным ситуациям 15 апреля после 20.00. На место происшествия незамедлительно была отправлена бригада спасателей с техникой.

Уже ночью ситуацию стабилизировали, и вода пошла на убыль. Как сообщили местные власти, вода проникла в помещение только одного жилого дома и временной пристройки. Со сложившейся обстановкой лично ознакомился аким области Ербол Карашукеев, который заверил, что повода для беспокойства нет, на месте проводятся все необходимые работы. В них задействовано около 300 человек, включая сотрудников службы спасения и представителей местных исполнительных органов, а также порядка 60 единиц спецтехники.

Человеческих жертв нет, факты гибели скота не зарегистрированы. Для местного населения организована подача питьевой воды. Учащиеся средней школы им. М. Ауэзова временно переведены на дис­танционное обучение.

В настоящее время уровень воды снизился на 30 см и составил около 10 см. Для перекачивания воды с территории подтопленных домов населенного пункта работают мотопомпы.