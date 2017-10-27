Общество
Минздрав РК предлагает начать оказывать медпомощь в рамках ОСМС с 2020 года
Жания Уранкаева
Министерство здравоохранения РК предлагает перенести сроки оказания медпомощи в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) на 2020 год. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева, выступая на заседании Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса, где были рассмотрены предложения к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения" в части переноса сроков внедрения ОСМС, передает корреспондент Кazpravda.kz




По словам Актаевой, основной проблемой перехода к ОСМС является идентификация самозанятых граждан. 

"В связи с этим на ваше рассмотрение в законопроект вносится предложение: срок начала предоставления медицинской помощи участникам обязательного социального медицинского страхования определить с 1 января 2020 года, оплату взносов физических лиц, наемных работников, самозанятых, в том числе индивидуальных предпринимателей и лиц, находящихся на договорах гражданско-правового характера, а также взносов государства за льготные категории граждан определить с 1 января 2020 года", – сказала вице-министр.

Она отметила, что размер взносов физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предлагается снизить с 5 до 1% от объекта исчисления взносов и продолжить сбор отчислений работодателей в 2018-2019 годах в размере 1,5%. При этом сохраняя предоставление не застрахованному населению оптимизированного пакета гарантированного объема бесплатной медициной помощи с 2020 по 2022 годы.

"Предлагаем исключить минимальный порог в размере одной минимальной заработной платы для исчисления отчислений и взносов и отнести деятельность государственной корпорации "Правительство для граждан" в системе ОСМС к государственной монополии", – добавила Актаева.

Также, по словам вице-министра, будет продолжена работа по выявлению и оцифровке всех категорий граждан в единую базу данных, проработаны меры по дальнейшей формализации и вовлечению непродуктивно самозанятого населения в экономику страны и, соответственно, в обязательное социальное медицинское страхование.

С 1 января 2018 года Фонд медицинского страхования станет оператором гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и единым плательщиком за медицинские услуги. Комитет оплаты медицинских услуг будет ликвидирован. Это позволит в течение двух лет отработать механизмы планирования, закупок, контроля качества и оплаты медицинских услуг, а также работу платежных информационных систем и совершенствования тарифной политики.

Напомним, с 1 января текущего года в Казахстане вступил в силу закон об обязательном медицинском страховании. С 1 июля в ФСМС начали отчислять средства работодатели, индивидуальные предприниматели и физлица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера. 4 сентября Нурсултан Назарбаев призвал не спешить с внедрением обязательного медстрахования, аргументируя тем, что еще остались нерешенные вопросы. 

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