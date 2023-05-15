Мир дому твоему Статьи 15 мая 2023 г. 0:00 0 Асет Сыздыков Под таким названием в Национальной академической библиотеке в Астане прошла международная выставка картин фото Игоря Бургандинова В НАБ были представлены десятки работ студентов ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова, а также студентов из вузов России, Монголии и Китая. Вернисаж посетили ценители искусства, преподаватели и студенты вузов, архитекторы и дизайнеры. Вице-президент Союза архитекторов Казахстана Серик Рустамбеков внимательно ознакомился с экспозицией: – Интересная выставка. Работы выполнены с применением разных техник и стилей. Кто-то творил в черно-белой графике, кто-то – объемно, а кто-то «ударился» в классическую живопись. В картинах есть глубокий философский смысл, и все они связаны с темами дома, семьи, мира и благополучия. На некоторых полотнах изображены львы, волки, мифический дракон. – Для тюркских народов тотемные животные выполняют роль оберега. Раньше наши предки хранили такие обереги, чтобы в доме всегда были мир и спокойствие. В картине «Прогулка в поле» передана атмосфера утра, весенней свежести, в центре луга – девушка и лошадь. О своей работе рассказала студентка второго курса кафедры дизайна и инженерной графики ЕНУ Диана Жубанышева. – Лошадь – одомашненное животное, она всегда была верным другом и помощником человека. Я использовала белые и зеленые оттенки – самые нежные и спокойные цвета, связанные с домом. Белая лошадь – это символ добра, мира и надежности, а девушка олицетворяет нежность, уют и любовь, – пояснила автор. Почетный архитектор РК, профессор Сара Садыкова отметила, что выставка дает возможность студентам показать свое творчество, увидеть картины сверстников, высказать свое мнение, получить первые восхищенные или критические отзывы. – Вы показываете то, что вложили в вас преподаватели, – обратилась к студентам Сара Садыкова. – И мы видим итоги вашей работы на этой прекрасной выставке. Не останавливайтесь, творите и радуйте нас своими успехами! Пред. След. Пред. След. #культура #Алматы #студенты #искусство #библиотека #РК #НАБ #международная выставка картин #картины