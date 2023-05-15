Мир дому твоему

Статьи
0
Асет Сыздыков

Под таким названием в Национальной академической библиотеке в Астане прошла международная выставка картин

фото Игоря Бургандинова

В НАБ были представлены десятки работ студентов ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова, а также студентов из вузов России, Монголии и Китая. Вернисаж посетили ценители искусства, преподаватели и студенты вузов, архитекторы и дизайнеры.

Вице-президент Союза архитекторов Казахстана Серик Рустамбеков внимательно ознакомился с экспозицией:

– Интересная выставка. Работы выполнены с применением разных техник и стилей. Кто-то творил в черно-белой графике, кто-то – объемно, а кто-то «ударился» в классическую живопись. В картинах есть глубокий философский смысл, и все они связаны с темами дома, семьи, мира и благополучия.

На некоторых полотнах изображены львы, волки, мифический дракон.

– Для тюркских народов тотемные животные выполняют роль оберега. Раньше наши предки хранили такие обереги, чтобы в доме всегда были мир и спокойствие.

В картине «Прогулка в поле» передана атмосфера утра, весенней свежести, в центре луга – девушка и лошадь. О своей работе рассказала студентка второго курса кафедры дизайна и инженерной графики ЕНУ Диана Жубанышева.

– Лошадь – одомашненное животное, она всегда была верным другом и помощником человека. Я использовала белые и зеленые оттенки – самые нежные и спокойные цвета, связанные с домом. Белая лошадь – это символ добра, мира и надежности, а девушка олицетворяет нежность, уют и любовь, – пояснила автор.

Почетный архитектор РК, профессор Сара Садыкова отметила, что выставка дает возможность студентам показать свое творчество, увидеть картины сверст­ников, высказать свое мнение, получить первые восхищенные или критические отзывы.

– Вы показываете то, что вложили в вас преподаватели, – обратилась к студентам Сара Садыкова. – И мы видим итоги вашей работы на этой прекрасной выставке. Не останавливайтесь, творите и радуйте нас своими успехами!

#культура #Алматы #студенты #искусство #библиотека #РК #НАБ #международная выставка картин #картины

Популярное

Все
Итоги индивидуальных соревнований чемпионата мира по дзюдо в Дохе
Казахстан победил Норвегию на чемпионате мира по хоккею
На Евровидении победила певица из Швеции
Новая школа покрылась трещинами в Жамбылской области
Поезд врезался в стадо овец в Алматинской области
В Турции проходят выборы президента и парламента
Сельский детектив: акмолинцу  вернули пропавший табун лошадей
Алимханулы нокаутировал Батлера в турнире за титул чемпиона мира
Мощная магнитная буря прогнозируется в мае
Под видом санитарно-оздоровительной чистки в Актобе вырубили больше двухсот здоровых деревьев
Павлодарец выкинул собаку из окна 3-го этажа
Махмуд Сабырхан завоевал второе золото на ЧМ-2023 по боксу
Токаев поздравил чемпионов мира по боксу
Соседи поймали ребенка, упавшего с 3-го этажа в Астане
Ревизию парков проведут в Астане
Машина скорой помощи горела в Уральске
В огненном плену сгорело 20 дачных домов в Рудном
Банк памяти о тех, кто сражался в ВОВ, появился в Казахстане
Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Председатель Сената Парламента поздравил защитников Отечества
Бек Нурмаганбет нокаутировал венесуэльца Аргениса Эспанью на вечере бокса в Гвадалахаре
Бережно хранят память о Великой Отечественной войне сотрудники алматинского филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, где собрано более десяти тысяч экспонатов
В Усть-Каменогорске команда прогулочного теплохода спасла на Иртыше людей
Один человек погиб и двое пострадали в аварии в Жетысуской области
Концерт, ярмарка и полевая каша: как столица отмечает День защитника Отечества
Сотни миллионов тенге задолжали поставщикам две больницы в Атырауской области
В столице запустили проект по очистке рек Есиль и Акбулак
Акбию Ракову в этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Если бы подвиг воина получил должную оценку, то мы отметили бы юбилей Героя Советского Союза
Ветераны Великой Отечественной войны Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич удостоены высшего звания «Халық қаһарманы»
В Астане состоялся Республиканский турнир по робототехнике, участие в котором приняли 260 детей со всех регионов страны
Жизнь фронтовика, казправдинца Александра Егорова была словно роман, а его книги – о настоящей жизни
В Петропавловске сгорело  9 домов
Токаев присвоил ветеранам  звание "Халық қаһарманы"
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Пять новаций Социального кодекса
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Объявлены даты ЕНТ-2023

Читайте также

Продвигать идеи толерантности
уДачный поворот
Незаметные, но незаменимые
Работа по призванию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]