Мир дому твоему

В НАБ были представлены десятки работ студентов ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова, а также студентов из вузов России, Монголии и Китая. Вернисаж посетили ценители искусства, преподаватели и студенты вузов, архитекторы и дизайнеры.

Вице-президент Союза архитекторов Казахстана Серик Рустамбеков внимательно ознакомился с экспозицией:

– Интересная выставка. Работы выполнены с применением разных техник и стилей. Кто-то творил в черно-белой графике, кто-то – объемно, а кто-то «ударился» в классическую живопись. В картинах есть глубокий философский смысл, и все они связаны с темами дома, семьи, мира и благополучия.

На некоторых полотнах изображены львы, волки, мифический дракон.

– Для тюркских народов тотемные животные выполняют роль оберега. Раньше наши предки хранили такие обереги, чтобы в доме всегда были мир и спокойствие.

В картине «Прогулка в поле» передана атмосфера утра, весенней свежести, в центре луга – девушка и лошадь. О своей работе рассказала студентка второго курса кафедры дизайна и инженерной графики ЕНУ Диана Жубанышева.

– Лошадь – одомашненное животное, она всегда была верным другом и помощником человека. Я использовала белые и зеленые оттенки – самые нежные и спокойные цвета, связанные с домом. Белая лошадь – это символ добра, мира и надежности, а девушка олицетворяет нежность, уют и любовь, – пояснила автор.

Почетный архитектор РК, профессор Сара Садыкова отметила, что выставка дает возможность студентам показать свое творчество, увидеть картины сверст­ников, высказать свое мнение, получить первые восхищенные или критические отзывы.

– Вы показываете то, что вложили в вас преподаватели, – обратилась к студентам Сара Садыкова. – И мы видим итоги вашей работы на этой прекрасной выставке. Не останавливайтесь, творите и радуйте нас своими успехами!