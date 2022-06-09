Свежий выпуск
Мир глазами ребенка
Михаил Тё, Жамбылская область

О чем думают и мечтают юные художники, какие впечатления остаются у них от ярких событий в жизни, каким они видят окружающий их мир? Все это воспитанники Дома кружков Shabyt показали на выставке «Дети рисуют мир».

В Таразской художественной галерее представили 130 работ, выполненных на бумаге, и 35 витражей. Их авторам от 4 до 14 лет. На суд зрителей начинающие художники предложили живописные и графические иллюстрации, выполненные акварельными, гуашевыми и акриловыми красками, восковыми мелками, цветными карандашами и фломастерами, а также композиции в национальном стиле, академические и декоративные натюрморты, абстракции и даже автопортреты в стиле поп-арт. В работах ребят нашли отражение подводный мир, городские пейзажи, наскальные рисунки, деревья и цветы, животные, птицы и насекомые.

– Многие работы посвящены истории государства и национальной культуре. Создавая их, дети больше узнают о родном крае, учатся уважать народные традиции. Это чувствуется в их рисунках, даже тех, что выполнены самыми юными воспитанниками, – отметила педагог изобразительного искусства Мария Крапп.

В старшей группе особо выделяется творчество 14-летней Акерке Оразалы, которая подготовила для выставки шесть произведений. Больше всех запомнились портрет девушки в национальном стиле и черно-белая цветочная абстракция. Понравились зрителям композиции с подсолнухами и средневековыми мавзолеями Каракат Нурлыбек, работы Адины Досымхан, Шанагат Тостанбек, Нурболата Нургали, Арины Тарановой, Каусар Серикбаевой, Нурсыйлы Жексенбая и других. Среди самых юных своими успехами порадовали Дамели Султан, Адия Елекеш и Аиша Шынгыс.

– Для нашей семьи сегодня большой праздник – выставка у дочери! Мы начали ходить на занятия с 4 лет, занимаемся полгода. Дочке очень нравится, всегда с большим желанием идет на уроки. Уже сейчас вижу ее успехи, – поделилась мама пятилетней Дамели Султан Назерке Болтаева.

Все ребята занимаются по программе подушевого нормативного финансирования творческого и спортивного заказов.

– Нынешняя выставка – результат труда двух педагогов – Жанат Жунусбай и Марии Крапп – и более сотни детей за 8 месяцев, – рассказала директор Дома кружков Shabyt Жибек Ауелбаева. – Большинство авторов – дети из многодетных и малообеспеченных семей. И мы рады, что существует программа ArtSport, которая позволяет детям заниматься творчеством на бесплатной основе. В кружок изобразительного искусства к нам ходят более ста ребят, и около 150 юных таразцев стоят в очереди. Но больше мы принять пока не можем.

Известный график и педагог дополнительного образования Галина Шумилина тепло отозвалась о достижениях начинаю­щих художников и отметила, что подушевое нормативное финансирование – превосходная идея, ведь платформа ArtSport дает возможность помогать как детям и родителям, так и предпринимателям, специалистам и государству.

– Когда вижу рисующих детей, любящих и поддерживающих их родителей, а также неравнодушных педагогов, я спокойна за наше будущее, – сказала она. – Ведь малыши учатся не просто рисовать, но и видеть и чувствовать красоту, сопереживать, бережно относиться к природе и людям, любить родной край.

Популярное

Все
Что побуждает детей идти на преступления в Казахстане
Туркестан как образец согласия и единства
А что дальше? Эксперты обсудили будущее Казахстана после референдума
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области
Где зимовать бегемоту?
Знать и помнить – наш долг
Бюджетный день сурка
Лето, ах, лето…
Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане
Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт
Храбрый поступок
Я тоже хочу быть солдатом…
Сообщение ЦИК
Референдум запустил процесс формирования политической нации в Казахстане
Процесс пошел!
Ұлттық құрылтай: начало
В Смирново – новоселье
Переобучить и трудоустроить
Поэтапно, поступательно и эффективно
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
Грани развития Алматы
Поправки в Конституцию РК прокомментировал эксперт из Хорватии
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
Как формировалась государственная символика Казахстана
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Свежий выпуск
Эффективное взаимодействие
Свежий выпуск
ЦА и Китай: в духе дружбы, открытости и прагматизма
Свежий выпуск
Поэтапно, поступательно и эффективно
Свежий выпуск
Переобучить и трудоустроить

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]