Мир глазами ребенка

О чем думают и мечтают юные художники, какие впечатления остаются у них от ярких событий в жизни, каким они видят окружающий их мир? Все это воспитанники Дома кружков Shabyt показали на выставке «Дети рисуют мир».

В Таразской художественной галерее представили 130 работ, выполненных на бумаге, и 35 витражей. Их авторам от 4 до 14 лет. На суд зрителей начинающие художники предложили живописные и графические иллюстрации, выполненные акварельными, гуашевыми и акриловыми красками, восковыми мелками, цветными карандашами и фломастерами, а также композиции в национальном стиле, академические и декоративные натюрморты, абстракции и даже автопортреты в стиле поп-арт. В работах ребят нашли отражение подводный мир, городские пейзажи, наскальные рисунки, деревья и цветы, животные, птицы и насекомые.

– Многие работы посвящены истории государства и национальной культуре. Создавая их, дети больше узнают о родном крае, учатся уважать народные традиции. Это чувствуется в их рисунках, даже тех, что выполнены самыми юными воспитанниками, – отметила педагог изобразительного искусства Мария Крапп.

В старшей группе особо выделяется творчество 14-летней Акерке Оразалы, которая подготовила для выставки шесть произведений. Больше всех запомнились портрет девушки в национальном стиле и черно-белая цветочная абстракция. Понравились зрителям композиции с подсолнухами и средневековыми мавзолеями Каракат Нурлыбек, работы Адины Досымхан, Шанагат Тостанбек, Нурболата Нургали, Арины Тарановой, Каусар Серикбаевой, Нурсыйлы Жексенбая и других. Среди самых юных своими успехами порадовали Дамели Султан, Адия Елекеш и Аиша Шынгыс.

– Для нашей семьи сегодня большой праздник – выставка у дочери! Мы начали ходить на занятия с 4 лет, занимаемся полгода. Дочке очень нравится, всегда с большим желанием идет на уроки. Уже сейчас вижу ее успехи, – поделилась мама пятилетней Дамели Султан Назерке Болтаева.

Все ребята занимаются по программе подушевого нормативного финансирования творческого и спортивного заказов.

– Нынешняя выставка – результат труда двух педагогов – Жанат Жунусбай и Марии Крапп – и более сотни детей за 8 месяцев, – рассказала директор Дома кружков Shabyt Жибек Ауелбаева. – Большинство авторов – дети из многодетных и малообеспеченных семей. И мы рады, что существует программа ArtSport, которая позволяет детям заниматься творчеством на бесплатной основе. В кружок изобразительного искусства к нам ходят более ста ребят, и около 150 юных таразцев стоят в очереди. Но больше мы принять пока не можем.

Известный график и педагог дополнительного образования Галина Шумилина тепло отозвалась о достижениях начинаю­щих художников и отметила, что подушевое нормативное финансирование – превосходная идея, ведь платформа ArtSport дает возможность помогать как детям и родителям, так и предпринимателям, специалистам и государству.

– Когда вижу рисующих детей, любящих и поддерживающих их родителей, а также неравнодушных педагогов, я спокойна за наше будущее, – сказала она. – Ведь малыши учатся не просто рисовать, но и видеть и чувствовать красоту, сопереживать, бережно относиться к природе и людям, любить родной край.