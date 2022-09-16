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Мир глазами репортера
Юлия Миленькая

Под таким названием прошла персональная выставка алматинского фотокорреспондента Талгата Галимова. Мастер фоторепортажа представил вниманию посетителей экспозиции 80 работ, отражающих активную жизнь казахстанцев, яркие и знаковые моменты города и страны.

Выставки профессиональных мастеров фотоискусства – всегда особенные события, на которых помимо ярких впечатлений можно получить много полезной и интересной информации. Выйдя из стен экспозиционного зала, невольно становишься более участливым к тому, что происходит вокруг, внимательным к людям и окружающей среде, наблюдательным и вдумчивым. Ведь каждый фотограф обладает личной копилкой историй, уникальных фактов и знаний, связанных с каждой из своих работ. Фотокорреспонденты сродни полицейским, которые находятся на страже всего, что происходит в городе. Они одни из первых добывают информацию для горожан и предоставляют ее в визуальном, самом востребованном, пожалуй, на сегодняшний день формате. Для того чтобы понять суть журналистского текста, нужно его для начала прочитать, фото­графии же несколько облегчают труд – взглянул на снимок – и понял, о чем идет речь. Но снимок, безусловно, должен быть информативным, поэтому добывать «говорящие», «повествующие» фотографии – задача настоящих профессионалов, коим и является герой проходящей в эти дни выставки.

Представлены работы разных периодов деятельности Талгата Галимова в качестве фотокоррес­пондента «Нового поколения» и других изданий. «Музыка города», «Вечернее рандеву» и многие другие фотоснимки отражают истинную любовь Талгата и как фотографа, и как жителя Алматы к своему городу.

«Мир глазами репортера» – это серия работ, созданная профессионалом внутри павильонов, концертных и выставочных залов, на выездах и на городских улицах. Фотокорреспонденты невольно становятся летописцами истории своей страны и лучше всех могут вспомнить мес­то, день и год проведения того или иного события. Ведь, дабы не затеряться в гуще отснятых кадров, они тщательно систематизируют и структурируют свои труды. Сегодня это легко позволяют делать цифровые технологии. Вместе с тем, как бы прекрасно ни была развита фотоиндустрия, опытные фотографы, успевшие поработать с пленочными фотоаппаратами, трепетно и с некоторой толикой романтизма относятся к работам, сделанным на пленке. Вот и у Талгата Галимова есть своя подборка такого рода снимков.

Для многих фотокорреспондентов в большинстве случаев важно не столько само фотографирование объекта, сколько его ракурс. Порой здание многим знакомо только в «профиль» или «анфас», а вот профессионал всегда постарается сделать так, чтобы привычная локация или дом заиграли новыми красками, открылись перед зрителями с совершенно иной стороны. Талгат Галимов имеет в своем активе уникальные фотоработы, на которых символ города – Монумент Независимости Казахстана – снят с абсолютно нетривиальной для горожан и гостей точки.

«Мир глазами репортера» – третья персональная выставка фото­графа. Кстати, дебютная у Талгата экспозиция состоялась в 1996 году. Она проходила во время летних Олимпийских игр в Атланте.

– В рамках соревнований был организован Дом Казахстана, где я выставил 40 своих фотографий с видами Алматы, – вспоминает Талгат Галимов. – До сегодняшнего дня участвовал еще в различных выставках, а также в фотоконкурсах. Очень рад встретить на своей экспозиции коллег по цеху, друзей, знакомых. Благодарю за то, что пришли и поддержали меня!

Талгат Галимов работает в сфере фотожурналистики с 1983 года.

– Все началось с 1977-го, когда родители подарили мне фотоаппарат. Затем у меня началась учеба на факультете фототехники в техникуме бытового обслуживания и легкой промышленности (ныне – Алматинский государственный колледж сервиса и технологий), и по окончании вуза с фотографией так и не расстаюсь, – сказал Талгат Галимов.

Наряду с многочисленными гостями вернисаж посетили генеральный консул Китая в Алматы госпожа Цзян Вэй и президент Академии журналистики Казахстана Сагымбай Козыбаев.

По завершении встречи все алматинские мэтры фотографии выстроились для создания коллективного памятного снимка. Собрался поистине весь цвет фотожурналистики Алматы. Справедливо и с некоторой долей юмора об этом «построении» высказался один из фотокоррес­пондентов Алексей Мальченко: «Удивительно, но сложнее всего выставить на групповой снимок именно фотографов. Действительно, определить, кто все-таки останется за кадром и нажмет на кнопку затвора». Правом сделать это воспользовался наш коллега Юрий Беккер.

Выставка Талгата Галимова в арт-пространстве Art Galaxy Alma-Ata будет проходить до 1 октября.

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