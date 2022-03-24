Жители Атырауской области начали отмечать Наурыз еще 14 марта – в соответствии со старинным обычаем Көрісу в этот день люди навещают друг друга, при встрече непременно здороваются за руку и говорят: «С прошедшим годом!»

Такая древняя традиция сохранилась не на всей территории Казахстана, а преимущественно в западных регионах. В Атырауской и Западно-Казахстанской областях этот день принято называть Көрісу, а в Мангистауской – Амал.

14 марта издревле считался у казахов началом нового года. За неделю до дня весеннего равноденствия они подсчитывали свой скот и, радуясь, что долгая зима наконец-то позади, навещали друг друга, обсуждали убытки и приплод, а также готовились к Наурызу.

В доме каждого казаха в казане варилось мясо, но специально никого не приглашали. Люди в этот день посещают не менее пяти домов, в которых живут их старшие по возрасту родственники. Издавна знаком особого уважения считался обычай здороваться с самым пожилым человеком в ауле.

Обычно пожилые люди здоро­ваются за руку, женщины касаются друг друга сначала правым, а затем левым плечом. Независимо от возраста и пола обязательно надо навестить свою старшую сестру. Недаром в народе говорят, что «путь девушки труден и тернист».

Раньше бытовала традиция развешивать в дни Көрісу залежавшуюся в сундуках одежду. Доставали и оружие – копья, мечи, щиты. Этот обычай носил название «жыл көру», и его смысл заключался в том, что новый год должны были увидеть все – одушевленный мир и неодушевленные предметы.

Для семьи Салимовых Көрісу айт – один из особенных праздников. Перед Наурызом в их доме собираются все родные. Они приходят навестить Увайда-аже и получить ее благословение. Она вместе с Куандык-ата вырастила семерых детей, от которых родились 14 внуков и 14 правнуков. В канун Наурыза по традиции многочисленные родственники собираются за одним дастарханом.

– Дедушка ушел из жизни 20 лет назад, но дети и внуки не оставляют меня без внимания, все время навещают, получают бата. С теми, кто живет в других городах, час­то созваниваемся по телефону. Я рада, что мои внуки с уважением относятся к старшим, чтят традиции и не забывают о своих предках. Не это ли счастье?! – говорит Увайда-аже, недавно отметившая 80-летний юбилей.

– Көрісу – замечательная древняя традиция, – продолжает она. – Помню, как давно, когда мы жили в ауле, встречались с родственниками и соседями, обнимались, говорили друг другу теплые слова, радуясь, что благополучно пережили суровую зиму. Ведь у каждого из нас был скот, а в зимнее время ухаживать за ним вдвойне тяжело. Варили вяленое мясо, которое хранили специально для этого дня, жарили баурсаки и, конечно же, готовили наурыз-көже.

Көрісу олицетворяет взаимное уважение, доброе отношение людей друг к другу, почтение к старшим. Этот праздник призван воспитывать у подрастающего поколения такие качества, как милосердие, дружба, достоинство, почтение. Наш народ издавна жил в гармонии с природой, поэтому совпадающий с началом весны Көрісу – важный ритуал, наполненный глубоким смыс­лом, богатым содержанием, символизирующий обновление, возрождение, изобилие.

Для этих праздничных дней есть и другие традиции. Например, один из древнейших обрядов, посвященный детям, – тұсау кесу (разрезание пут). Предки верили, что обряд даст младенцу здоровье, благополучие и оградит от несчастий, его ждет светлое будущее и удача в делах.

Ноги малыша завязывают черно-белой веревкой. Эти цвета выбирают, чтобы он в будущем отличал черное от белого, был добропорядочным гражданином, никому не переходил дорогу. Некоторые вместо полосатой веревки завязывают ноги жирной кишкой какого-нибудь животного, чтобы ребенок в будущем был богатым, авторитетным. Иногда для завязывания использовали веревку, сплетенную из травы, чтобы ребенок быстро вырос, быстрее возмужал, был многодетным. Так делают и по сей день.

У казахского народа много древних традиций, но встреча Наурыза, пожалуй, самая важная, ведь это наступление нового в жизни каждого человека.

Значимыми ритуалами праздника остаются приветствие и всепрощение. Посещая старших по возрасту родственников, говорят: «Бір жасыңмен!», «Жасыңа жас қосылуымен!» Аксакалы в ответ произносят бата – благословение и желают: «Жасың ұзақ болсын!» – «Пусть твои годы будут благими!»