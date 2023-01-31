Младенца с инсультом спасли медики в Актау

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В Актау ребенок 39 дней от роду пережил сложную операцию, которая спасла ему жизнь. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

Как сообщается, малыш родился в декабре 2022 года, а 13 января его доставили в отделение интенсивной терапии детской больницы в очень тяжелом состоянии.

Обследовав ребенка, врачи поставили диагноз «нарушение системы мозгового кровообращения».

Операцию на мозг выполнил детский нейрохирург Ербол Кенжевалов.

«У младенца обнаружили острую субдуральную гематому, отек левого мозга, инсульт. Решили проводить экстренную операцию. Операция длилась час и прошла успешно», - рассказал он.

Малыш провел 10 дней в реанимации, был подключен к аппарату ИВЛ, ему вводили кровь и плазму.

После стабилизации состояния ребенок вместе с матерью продолжил лечение в травматологическом отделении, добавили в пресс-службе.