Многое нужно наверстать

Нам сейчас многое надо успеть наверстать. Общество видит, что руководство страны уже предприняло целенаправленные шаги для этого: мы вступаем в эпоху демократических преобразований. Началом служат внесенные в Конституцию дополнения и изменения.

Для того чтобы реализовать их в жизнь, Президентом объявлены внеочередные президентские выборы. На них, к слову, будущий Глава государства будет избираться на семилетний одноразовый срок. Это наиболее приемлемый вариант управления страной.

Полностью поменяется и стиль управления: республика переходит от суперпрезидентской формы к государству с сильным Президентом, влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством.

Что касается демократических преобразований, то, с одной стороны, происходит либерализация выборного законодательства, законов о политических партиях, о проведении мирных митингов и шествий, с другой – создается Конституционный суд, куда может обратиться каждый гражданин страны. Уполномоченному по правам человека предоставлен конституционный статус.

Позитивных изменений много, о них знает большинство казахстанцев. Главное – они направлены на развитие демократии, улучшение качества жизни граждан нашей страны.

В последние годы существенно выросли заработные платы работников образования, медицины, культуры и спорта, социального обеспечения. Существенно увеличилась и зарплата работников производственной сферы. Возрождение трех областей уже под другими названиями – Абай, Улытау, Жетысу – это конкретный шаг, направленный на развитие регионов, улучшение качества жизни их жителей.

Эта инициатива подняла дух людей, сегодня они уверены в лучшем будущем региона. Я, как депутат маслихата области Улытау от партии «Amanat», как председатель областного общественного совета, и мои профсоюзные единомышленники поддерживаем предлагаемые политические и экономические реформы и будем принимать активное участие в их осуществлении.

Все понимают, как важно участвовать в подготовке и проведении президентских выборов, ведь будущее нашей страны будет зависеть от того, кого изберем Президентом на новый семилетний срок. Нам нужен лидер, у которого ясное видение перспективы развития республики, большой опыт государственного управления и высокие моральные человеческие качества.