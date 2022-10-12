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Многое нужно наверстать
Ерболат Сатыбалдин, председатель отраслевого профсоюза «Кәсіп Қорған», депутат маслихата области Улытау

Нам сейчас многое надо успеть наверстать. Общество видит, что руководство страны уже предприняло целенаправленные шаги для этого: мы вступаем в эпоху демократических преобразований. Началом служат внесенные в Конституцию дополнения и изменения.

Для того чтобы реализовать их в жизнь, Президентом объявлены внеочередные президентские выборы. На них, к слову, будущий Глава государства будет избираться на семилетний одноразовый срок. Это наиболее приемлемый вариант управления страной.

Полностью поменяется и стиль управления: республика переходит от суперпрезидентской формы к государству с сильным Президентом, влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством.

Что касается демократических преобразований, то, с одной стороны, происходит либерализация выборного законодательства, законов о политических партиях, о проведении мирных митингов и шествий, с другой – создается Конституционный суд, куда может обратиться каждый гражданин страны. Уполномоченному по правам человека предоставлен конституционный статус.

Позитивных изменений много, о них знает большинство казахстанцев. Главное – они направлены на развитие демократии, улучшение качества жизни граждан нашей страны.

В последние годы существенно выросли заработные платы работников образования, медицины, культуры и спорта, социального обеспечения. Существенно увеличилась и зарплата работников производственной сферы. Возрождение трех областей уже под другими названиями – Абай, Улытау, Жетысу – это конкретный шаг, направленный на развитие регионов, улучшение качества жизни их жителей.

Эта инициатива подняла дух людей, сегодня они уверены в лучшем будущем региона. Я, как депутат маслихата области Улытау от партии «Amanat», как председатель областного общественного совета, и мои профсоюзные единомышленники поддерживаем предлагаемые политические и экономические реформы и будем принимать активное участие в их осуществлении.

Все понимают, как важно участвовать в подготовке и проведении президентских выборов, ведь будущее нашей страны будет зависеть от того, кого изберем Президентом на новый семилетний срок. Нам нужен лидер, у которого ясное видение перспективы развития республики, большой опыт государственного управления и высокие моральные человеческие качества.

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