Модернизационная повестка

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Адия Кенжегулова

Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с секретарями маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, а также членами Совета по взаимодействию с местными представительными органами и депутатской группы «Өңір».

В ходе встречи были обсуждены достижения Казахстана за годы независимости, а также роль местных представительных органов в развитии регионов.

– Модернизационная повестка Президента страны направлена на укрепление нашей независимости и улучшение социального положения населения. В ее рамках реализуют­ся системные реформы. Маслихатам важно активно участвовать в реализации всех прог­рамм и инициатив Главы государства, – сказал Маулен Ашимбаев, открывая заседание.

Спикер Сената подробно остановился на задачах, поставленных Президентом страны в Послании, касающихся территориального развития. В их числе – стопроцентное обеспечение городов и сел чистой питьевой водой, усиление «внутренней связанности» страны, решение экологических проблем регионов и другие. Председатель Сената считает, что эти задачи усиливают ответственность местных исполнительных органов.

– В этих условиях задача маслихатов – осуществлять контроль за эффективным расходованием выделяемых средств и вес­ти мониторинг за реализацией проектов, инициированных Главой государства, – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Важный блок вопросов регионального развития, который затронули участники встречи, был связан с проблематикой моногородов. Отмечалось, что этот вопрос должен быть приоритетным при утверждении местных бюджетов и планов развития регионов.

Обсудили участники встречи и приоритеты президентских модернизационных реформ – повышение самостоятельности местной представительной и исполнительной власти, передача полномочий с центрального уровня на местный, а также укрепление местного госуправления и самоуправления.

– В этом году начался процесс выборов акимов сельского уровня, избраны более 800 сельских акимов. Их состав обновился наполовину. Введение института выборности акимов сельского уровня является важным инструментом вовлечения граждан в формирование местной власти, – заявил Маулен Ашимбаев.

Как отметил спикер Сената, главным приоритетом для палаты является законодательное обеспечение модернизационной повестки Президента, вместе с тем особое внимание сенаторы уделяют повышению качества жизни на селе. Поэтому вопросы регионального развития всегда находятся на особом контроле, заверил Маулен Ашимбаев.

– Обновлен состав группы «Өңір». Депутаты группы будут активно посещать регионы страны, обсуждать с местными жителями имеющиеся проблемы, а также предлагать возможные пути их решения уже на респуб­ликанском уровне. В числе приоритетов группы – вопросы обеспечения сел питьевой водой, внутренняя миграция и другие вопросы. Важной структурой является Совет по взаимодействию с маслихатами при Сенате. Члены совета и депутаты маслихатов всех уровней могли бы чаще проводить совместные встречи, участвовать в обсуждении законопроектов, – отметил Маулен Ашимбаев и призвал секретарей маслихатов активнее взаимодействовать с Сенатом, используя эти площадки для решения проблем регионов, законодательной работы, разъяснения политики Главы государства и сути принимаемых законов.

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