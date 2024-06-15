МОК допустил первых 14 россиян к участию в Олимпиаде

Спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: AP/ТАСС

Международный олимпийский комитет опубликовал список первых российских и белорусских спортсменов, допущенных к участию в летних Олимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.

В этом списке фигурируют имена 14 россиян: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов (велоспорт), Анжела Бладцева (прыжки на батуте), Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова (борьба).

В декабре прошлого года МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже.

В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут.

Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.