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Молитва во имя мира
Анастасия Прилепская

Более 10 тыс. верующих из Казахстана, стран Центральной Азии, Европы и США приняли участие в Святой мессе, которую провел Папа Римский Франциск в Нур-Султане.

Утро среды казахстанская столица встретила хмурым дождем, но к началу торжественного богослужения с участием Папы Римского неожиданно вышло солнце. Погода изменилась настолько, что на площади выставочного центра EXPO будто наступило лето. Паломники снимали теплые куртки, некоторые раскрывали зонтики, чтобы закрыться уже от солнца.

На площади было организовано 10 тыс. мест для участников мессы. К прибытию туда Папы Римского там уже не было ни одного свободного стула. Верую­щие располагались в проходах, на газонах и дорожках. По данным организаторов, большая часть паломников приехала из разных регионов Казахстана. При этом свыше 3 тыс. человек прибыли в Нур-Султан из других стран: США, Германии, Румынии, Польши, России, Монголии, Узбекистана...

Все пришедшие получили небольшие брошюры – «песенники» с текстами гимнов и молитв на русском языке и на латыни.

К месту молебна Верховный понтифик прибыл на белоснежной машине с открытым верхом, которую неофициально называют «папамобилем». Глава Ватикана приветствовал верующих. В ответ с разных сторон неслось: «Виват, Папа Франциск! Чудо! Чудо!»

Начиная торжественную мессу, Папа произнес первые слова молитвы на русс­ком языке: «Исповедую...» Ему ответил многотысячный хор голосов, произнося общую покаянную молитву Confiteor: «Mea culpa! – Моя вина!» В дальнейшем торжественные гимны вслед за церковным хором подхватывала вся площадь перед сферой «Нұр Әлем».

После чтения отрывков из Святого Писания глава Ватикана обратился к верующим с проповедью. В ней Папа Франциск привел образ змей, жалящих человека. Таковы, по его словам, грехи злословия, неверия и уныния. Они лишают людей сил и надежды.

– Эта первая часть повествования просит нас внимательнее присмотреться к тем моментам нашей личной и общинной истории, когда потерпело крах доверие как к Господу, так и между нами, – сказал Папа, обращаясь к участникам мессы. – Сколько раз удрученные и смятенные мы увядали в своих пустынях, теряя из виду цель пути! Это моменты усталости и испытаний, когда у нас больше нет сил вознести взор к Богу, это ситуации личной, церковной и общественной жизни, когда нас кусает змея недоверия, впрыскивая в нас яды разочарования, уныния и пессимизма, замыкая нас внутри нашего эго и гася волю к жизни.

По словам понтифика, известны и другие «змеи» – насилия, ненависти, безбожия.

– Мир нельзя приобрести раз и навсегда, его нужно стяжать каждый день, над ним нужно трудиться так же, как и над гармоничным сосуществованием различных этнических групп и религиозных традиций, цельным развитием и социальной справедливостью, – подчерк­нул он. – Для того чтобы Казахстан и дальше развивался в братстве, диалоге и понимании, для наведения мостов солидарного сотрудничества с другими народами, нациями и культурами необходимо всеобщее усилие. А еще раньше необходим обновленный акт веры в Гос­пода: обращать взор к Нему, учиться Его всеобщей любви, безвозмездной, без «если» и «но».

В дальнейшем часть литургии прозвучала на латыни, часть – на русском и часть – на казахском языке. Участники мессы молились за мир во всем мире, процветание Казахстана и единение душ верующих.

В ходе мессы с участием понтифика также было совершено таинство Евхаристии, или Святого жертвоприношения, в ходе которого верующие причащаются, принимая освященные хлеб и вино, символизирующие Тело и Кровь Иисуса Христа.

В завершение богослужения Папа Римский Франциск произнес благодарст­венную речь в адрес представителей властей Казахстана, религиозных организаций, а также всех верующих, пришедших на богослужение. Глава Святого престола вновь напомнил о хрупкости человеческой жизни и ценности мира.

– Давайте не привыкать к войне, давайте не мириться с ее неизбежностью, – призвал Папа Франциск. – Давайте придем на помощь тем, кто страдает, и давайте настаивать на попытках, направленных действительно на достижение мира. Что еще должно произойти, сколько еще смертей ожидать, прежде чем конфронтация уступит место диа­логу на благо людей, народов, всего человечества? Единственный выход – это мир, а единственный путь к нему – диа­лог. Давайте продолжать молиться о том, чтобы мир научился созидать мир, в том числе путем ограничения гонки вооружений и преобразования огромных воен­ных расходов в конкретную поддержку населения.

Понтифик также передал золотую чашу для Святой мессы в дар католическому храму в казахстанской столице.

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