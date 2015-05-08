Молодежь стремится в армию Свежий выпуск 468 Наталья РЫЖКОВА, Караганда

фото Линара Галимова

Масса людей откликнулась на возможность посмотреть прямую трансляцию юбилейного парада на свежем воздухе. За полчаса до начала трансляции места в импровизированном зале были заняты. Военные и студенты, пенсионеры и родители с детьми. Кто-то пришел с фронтовыми портретами отцов и дедов. Парад продемонстрировал мощь Вооруженных cил Казахстана, профессионализм армии, говорили карагандинцы.

Начальник отдела воспитательной и социально-правовой работы в/ч 36352 капитан Думан Блялов поделился, что из их части в составе Cухопутных войск по главной площади страны прошли около 30 воен­нослужащих – чести удостоились лучшие. Государство оказывает большую поддержку военнослужащим. Имеются социальный пакет, достойная зарплата. Думан служит более 10 лет и гордится тем, что он – офицер ВС РК. Наградой за безупречную службу стала медаль имени Халық Қаhарманы, Героя Советского Союза, первого министра обороны РК генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

Руководитель волонтерского цент­ра «Команда» Андрей Савчук, специалист городского центра по работе с молодежью, наблюдает рост патриотизма среди молодежи. Она стремится в армию. На примере участников парада видно, как молодые бойцы и офицеры гордо несут знамена своих подразделений.

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Нурсултана Назарбаева и впечатлила историческая сцена в экспозиции 72-й гвардейской стрелковой дивизии, когда по современной площади шли в обмундировании советских войск и несли советский флаг.

– Сразу подумалось о наших дедах, прадедах, которые воевали, отдавали свои жизни за то, чтобы мы сегодня стояли под этим солнцем, мирным небом, – эмоционально говорит Дарья.

Органично после завершения трансляции на площади у ДК горняков именно с патриотических мелодий начался традиционный XI областной фестиваль духовой и джазовой музыки «Звени, труба, победным маршем», посвященный 70-летию Великой Победы и Дню защитника Отечества. Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области, областной научно-методический центр досуга и народного творчества пригласили к участию в нем 9 духовых оркестров, из которых 4 носят почетное звание «народный» и имеют не один десяток лет истории. Джазовый оркестр Концертного объединения им. К. Байжанова под управлением заслуженного деятеля РК Игоря Андрейченко, участник множества зарубежных фестивалей, подготовил к этому дню специальную программу, как и духовые оркестры воинских частей 6505 и 3177. Кто-то пел и танцевал на площади у ДК горняков, а множество горожан с семьями приняли участие в массовых гуляниях и в фестивале солдатской дружбы, который развернулся в Центральном парке культуры и отдыха.