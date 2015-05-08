Молодежь стремится в армию

фото Линара Галимова
Масса людей откликнулась на возможность посмотреть прямую трансляцию юбилейного парада на свежем воздухе. За полчаса до начала трансляции места в импровизированном зале были заняты. Военные и студенты, пенсионеры и родители с детьми. Кто-то пришел с фронтовыми портретами отцов и дедов. Парад продемонстрировал мощь Вооруженных cил Казахстана, профессионализм армии, говорили карагандинцы.
Начальник отдела воспитательной и социально-правовой работы в/ч 36352 капитан Думан Блялов поделился, что из их части в составе Cухопутных войск по главной площади страны прошли около 30 военнослужащих – чести удостоились лучшие. Государство оказывает большую поддержку военнослужащим. Имеются социальный пакет, достойная зарплата. Думан служит более 10 лет и гордится тем, что он – офицер ВС РК. Наградой за безупречную службу стала медаль имени Халық Қаhарманы, Героя Советского Союза, первого министра обороны РК генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.
Руководитель волонтерского центра «Команда» Андрей Савчук, специалист городского центра по работе с молодежью, наблюдает рост патриотизма среди молодежи. Она стремится в армию. На примере участников парада видно, как молодые бойцы и офицеры гордо несут знамена своих подразделений.
Член НПО Дарья Шапоренко не скрывает чувства гордости за страну. Ее до слез тронуло приветственное слово Президента
Нурсултана Назарбаева и впечатлила историческая сцена в экспозиции 72-й гвардейской стрелковой дивизии, когда по современной площади шли в обмундировании советских войск и несли советский флаг.
– Сразу подумалось о наших дедах, прадедах, которые воевали, отдавали свои жизни за то, чтобы мы сегодня стояли под этим солнцем, мирным небом, – эмоционально говорит Дарья.
Органично после завершения трансляции на площади у ДК горняков именно с патриотических мелодий начался традиционный XI областной фестиваль духовой и джазовой музыки «Звени, труба, победным маршем», посвященный 70-летию Великой Победы и Дню защитника Отечества. Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области, областной научно-методический центр досуга и народного творчества пригласили к участию в нем 9 духовых оркестров, из которых 4 носят почетное звание «народный» и имеют не один десяток лет истории. Джазовый оркестр Концертного объединения им. К. Байжанова под управлением заслуженного деятеля РК Игоря Андрейченко, участник множества зарубежных фестивалей, подготовил к этому дню специальную программу, как и духовые оркестры воинских частей 6505 и 3177. Кто-то пел и танцевал на площади у ДК горняков, а множество горожан с семьями приняли участие в массовых гуляниях и в фестивале солдатской дружбы, который развернулся в Центральном парке культуры и отдыха.