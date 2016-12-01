Молодежь выбирает «Нур Отан» Анастасия ШВАРЦ

Вручая молодым нур­отановцам партийные билеты, первый заместитель Председателя «Нур Отана» Мухтар Кул-Мухаммед обратил внимание, что особую окрас­ку церемонии придает время ее проведения – накануне Дня Первого Президента и 25-летия Независимости Казахстана.



– Эти два праздника неразрывно связаны с именем Лидера нашей нации, Лидера нашей партии. Именно под выдаю­щимся руководством Нурсултана Абишевича состоялся независимый Казахстан. Именно он построил нашу великолепную Астану, которую во всем мире называют «жемчужиной Казахстана» – городом будущего. А будущее принадлежит вам, молодежи. Сегодня вы вступили в ряды президентской партии. Такое высокое доверие налагает на вас большую ответственность. Уверен, что вы с честью оправдаете доверие партии нашего Президента, – подчерк­нул М. Кул-Мухаммед.



По его словам, сегодня в Астане проживает свыше 300 тыс. молодых людей, а когда город только получил столичный статус, все его население было меньше этой цифры. Поэтому казахстанскую столицу смело можно назвать городом молодых.



– К сожалению, лишь около 5% столичной молодежи является членами нашей партии. Это очень мало. Поэтому «Нур Отан» приветствует вступление в партию молодежи. Обратите внимание: сколько у нас сегодня молодых министров, акимов, депутатов, руководителей нацкомпаний. Если проя­вите упорство в своей работе, то и вы окажетесь в их рядах. Я вам от всей души желаю этого, – обратился первый заместитель Председателя «Нур Отана» к участникам церемонии.



Среди 25 ровесников независимости, получивших вчера партбилеты, не только жители Астаны – это активные, перс­пективные и достойные молодые люди со всего Казахстана, успешно работающие в самых разных сферах: от вузов до нацкомпаний, от спорта до медиасферы. Кто-то из них уже давно был занят в партийной деятельности по линии молодежного крыла, кто-то только сейчас сделал свой выбор и пришел в партию. Общее у ребят одно – каждый с большой ответственностью относится к своему новому статусу и готов в меру сил и возможнос­тей принимать участие в партийной работе. Например, певец Али Окапов отметил, что «Нур Отан» зарекомендовал себя как партия реальных дел, и он со своей стороны будет всемерно поддерживать ее деятельность. С таким же настроем пришла в партию и преподаватель Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова Юлия Монтариди. Она подчеркнула, что получить партийный билет именно здесь и сейчас, в столице страны, накануне больших государственных праздников – большая честь, а быть членом партии «Нур Отан» – большая ответственность, которую каждый молодой человек постарается оправдать.



– Мы стали членами партии. И в том, что делает «Нур Отан» для развития и процветания нашего государства, теперь будет частичка и нашего труда, – говорит капитан женской сборной Казахстана по шахматам, гроссмейстер Гулисхан Нахбаева из Шымкента.



Менеджер по продажам в ТОО «Компания регион» Александра Сурначева из Карагандинской области отметила, что в «Нур Отан» она пришла потому, что разделяет ценности партии: процветание Казахстана, повышение благосостояния казахстанцев, защиту прав и интересов граждан.



– Праздник независимости для меня особенное событие, ибо в нынешнем году мне тоже 25 лет. Я родился в суверенном Казахстане и горжусь тем, что буду работать на благо своего государства в команде Президента, – заверил Медет Байкен, исполнительный директор ТРЦ Baizaar из Атырау.



Вовлечение в работу молодых казахстанцев является для «Нур Ота­на» приоритетом. По данным партии, только в 2016 году в ее ряды вступили более 23 тыс. представителей молодежи, а их общее количество в ведущем политическом объединении Казахстана уже превышает 170 тыс. человек.

