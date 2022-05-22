Молодежные и волонтерские организации выступили в поддержку референдума в Казахстане

Представители ведущих молодежных и волонтерских организаций Казахстана встретились на дискуссионной площадке на базе Республиканского фронт-офиса волонтеров «Birgemiz», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В обсуждении предстоящего Республиканского референдума по поправкам в Конституцию, назначенного на 5 июня, приняли участие координатор Республиканского Фронт-офиса волонтеров «Birgemiz» Айбек Досымбетов, заместитель директора Института общественной политики партии «AMANAT», председатель Республиканской Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан» Динара Садвакасова, председатель ОО «Ұлан-Ғайыр Дала Елі» Валихан Бахретдинов, исполнительный директор ОЮЛ в форме ассоциации «Конгресс молодежи Казахстана» Тохтар Болысов, молодые депутаты областных и городских маслихатов, руководители региональных фронт-офисов волонтеров и инициативных групп.

Волонтеры, как активная часть гражданского общества, обсудили актуальные изменения в общественно-политической системе государства. Координатор фронт-офиса «Birgemiz» Айбек Досымбетов рассказал об агитационной работе среди волонтеров по всей стране, отметив, что получил поддержку более 400 добровльческих организаций и активных волонтеров.

Динара Садвакасова также призвала всех волонтеров принять активное участие в организации и проведении референдума, информировать население о том, что всенародное голосование по конституционным поправкам – это один из важнейших шагов политической модернизации Казахстана.

К максимально активной информационной работе призвал и представитель «Национальной волонтерской сети», председатель общественного фонда «AZAMAT» Даурен Рахымбек.

"У каждого из нас есть выбор, и этот выбор должен быть сделан свободно, ответственно и сознательно, – подчеркнул он. – Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев с большим доверием относится к молодежи. За 30 лет повысился уровень образования и политическая грамотность казахстанцев, граждане хотят перемен на политической арене, они готовы брать на себя ответственность и участвовать в политической жизни страны».

Республиканский фронт-офис волонтеров «Birgemiz» присоединился к общественной инициативе и вошел в состав Республиканского штаба общественной поддержки референдума. На местном уровне работу с волонтерами совместно с областным штабом ведут руководители региональных фронт-офисов волонтеров.