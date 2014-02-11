Политика

Молодежный курс «М&#1241;&#1187;гілік Ел»

Этот вуз стал базовым для проведения форума потому, что именно в его стенах инициировано создание молодежного движения.

Для участия в слете прибыло более 700 делегатов, представляющих свыше 40 высших учебных заведений страны. Участники движения заявили, что в его основе лежат объединение молодежи Казахстана и поддержка политичес­кого курса Первого Президента РК Нурсултана­ Назарбаева, направленного на формирование и развитие нового казахстанского патриотизма. Студенчество заявило о своей приверженности построению общества, основанного на национальном единстве, толерантности и исполнении мечты народа о свободе и равенстве.

Как подчеркнул Еркебулан Нарбаев, председатель молодежного движения «Мәңгілік Ел», процветание независимого Казахстана зависит от способности и готовности молодых граждан нести ответственность за свое будущее и за будущее всей страны, самоотверженно учиться и трудиться на благо Родины.

– Для каждого из нас «Мәңгілік Ел» ассоциируется с преданностью и любовью к своей стране и своему народу, – отметил в приветственном слове Жумахан Мырхалыков, ректор ЮКГУ им. М. Ауэзова. – Мы все хотим видеть Казахстан сильным и преуспевающим государством. Многие инициативы нашего Президента направлены на улучшение качества жизни и предоставление всем казахстанцам равных возможностей. Президент ориентирует нас на создание наукоемкой экономики, инновационную индустриализацию, поддержку малого и среднего бизнеса, особенно в сельском хозяйстве. Именно вашему поколению предстоит жить и работать в новом современном Казахстане. 

В ЮКГУ им. М. Ауэзова торжест­венно открыт Штаб молодежного движения «Мәңгілік Ел». Участники слета обсудили концепцию и устав, а также составили конкретную программу действий на 2014 год. В частности, планируется проведение республиканских патриотических акций, археологичес­ких экспедиций, создано волонтерское движение, проведен республиканский конкурс «Инновационный Форсайт». 

В рамках слета утверждена резолюция и принят Манифест участников первого республиканского слета молодежного движения «Мәңгілік Ел». 

Любовь ДОБРОТА

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