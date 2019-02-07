​Молодо – не зелено

Артему Чигину из Актау 23 года, а он уже руководит фабрикой по изготовлению корпусной мебели. В составе предприятия имеются цех, складские помещения и 5 точек сбыта продукции в областном центре.

Несколько лет назад молодой человек получил диплом одного из ведущих вузов России, а по окончании учебного заведения вернулся домой, в Актау, поскольку всегда планировал продолжать дело, когда-то начатое родителями. Он признается, что любит Мангис­тау и намерен расширять бизнес в родном городе.

Чтобы увеличить объемы выпуска мебели, ориентированного на индивидуальные заказы клиентов, Артем принял решение воспользоваться возможностями программы поддержки субъектов предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности, «Даму-Өндіріс». Полученные заемные средства были направлены на приобретение сверлильно-присадочного и фрезерного оборудования. Сегодня молодой предприниматель рассматривает возможность покупки вакуумно-мембранного пресса для расширения производства.

По его словам, в прошлом году оборот средств компании варьировался от 10 до 15 млн тенге в месяц. Это дало возможность содержать на постоянной основе штат численностью 30 человек. Артем не скрывает, что корпусные кухни, прихожие, да и отдельные элементы мебели, изготовленные на заказ мастерами его компании, пользуются спросом.

– Конечно, мы еще молоды, многого не знаем, но, работая над развитием собственного дела, уже имеем определенный опыт, который аккумулируется благодаря каждодневному труду, – говорит Артем. – Выступая на торжественной церемонии открытия Года молодежи, Глава государства подчерк­нул, что молодые люди – ключевой фактор конкурентоспособнос­ти нашей страны в современном мире, и именно от нас, от наших знаний, энергии и патриотизма зависит будущее Казахстана. А это значит, что на наших плечах лежит ответственность не только за собственное благополучие. Считаю, сегодня у тех, кто только начинает свою карье­ру, должна быть цель, к которой нужно будет стремиться. А чтобы ее достичь, необходимо использовать все возможности, которые предоставляет государство, но и не забывать о саморазвитии, постоянном движении вперед.