Молодое кино Казахстана, дух свободы и кинофестиваль Baiqonyr

С 6 по 10 сентября в Алматы пройдет VIII кинофестиваль BAIQONYR. В преддверии этого события мы побеседовали с Гульнарой АБИКЕЕВОЙ – ведущим отечественным киноведом, доктором искусствоведения, президентом Ассоциации кинокритиков Казахстана, членом Международной ассоциации кинопрессы (ФИПРЕССИ) и Организации по продвижению азиатского кино (НЕТПАК). Речь зашла о сегодняшнем дне казахского кинематографа, актуальных проблемах киноиндустрии, молодых кинематографистах и роли в их жизни кинофестиваля Baiqonyr.

– В последнее время и у нас в стране, и за рубежом много говорят о необычайном взлете казахского кинематографа, равного которому в истории нашей республики еще не было. Не так давно мэтр узбекского кино Али Хамраев поражался, что он «абсолютно не может понять, за счет чего кино Казахстана так далеко вырвалось вперед в сравнении с другими центральноазиатскими странами». У Вас есть разгадка этого феномена? Что бы Вы как профессиональный киновед ответили уважаемому режиссеру?

– Вопрос, конечно, концептуальный. Я бы выделила пять предпосылок.

Во-первых, каждое новое поколение «стоит на плечах» предыдущего. А за спиной у всех нас – очень сильная школа советского кинематографа. Да, идеологического, да, подцензурного, но тем не менее с очень большими достижениями и авторитетом в мире. Это то наследие, которым надо дорожить.

Во-вторых, это тот дух свободы, в том числе свободы самовыражения, который пришел вместе с обретением независимости нашей республикой. Нынешнее молодое поколение стоит на плечах режиссеров казахской новой волны, которые эту свободу оценили и начали снимать абсолютно свободное кино. Так что «дети независимости» – те кинематографисты, кому сегодня от 30 до 40 – уже выросли, с одной стороны, с этим ощущением свободы, а с другой – в среде очень высокопрофессиональной школы.

Если же говорить в категориях геополитических, то мне нравится мысль поэта Бахыта Кенжеева, который сказал, что Казахстан – это последняя европейская территория перед тем, как начинается собственно Азия. И в этом плане наше кино – европейское по духу. Мы выросли и воспитаны на европейских киностандартах. Это касается и сложных контекстов, и интеллектуальных постановок, и изощренного киноязыка современного казахского кино. Этими же качествами оно близко и понятно устроителям международных фестивалей.

Еще одна предпосылка – наша собственная киношкола. «Жургеневка» работает уже 30 лет. Здесь преподавали почти все «нововолновцы», и отсюда вышло новое поколение кинематографистов: Адильхан Ержанов, Эмир Байгазин, Жасулан Пашанов, Фархат Шарипов и другие. Не каждая страна может похвастаться такой сильной и имеющей давние традиции киношколой.

И последняя предпосылка – это, конечно же, огромный человеческий потенциал. В Казахстане работают более 200 режиссеров – именно такое количество заявок поступает в Государственный центр поддержки национального кино (ГЦНПК). И это не только режиссеры. Выросла очень сильная школа операторов, молодых актеров. Пока слабовато с продюсерами и драматургами, но эту функцию взяли на себя режиссеры, и получается в целом интересно. Вообще, мне иногда даже кажется, что почти вся наша молодежь, которая хочет себя творчески проявить, идет именно в кино.

Ну а что касается Али Хамраева, то я его понимаю – он же из Узбекистана, а узбекское кино чуть постарше: их киностудия была основана раньше, чем у нас. Почему же именно мы вырвались вперед по сравнению с ними? Ответ прост: воздуха свободы и самовыражения у нас за эти 30 с небольшим лет было больше. А именно этот дух свободы и умение равняться на мировые стандарты и создают определенную планку и уровень кино.

– В этом году для участия в национальном конкурсе кинофестиваля Baiqonyr, который ориентирован на начинающих авторов, поступило 160 заявок из различных регионов Казахстана. Если учесть, что это короткометражные работы, в которых задействовано в среднем пять человек, то получается, что только один фестиваль за год пропустил через свое сито отбора 800 молодых кинематографистов. Как не растерять это талантливое поколение казахстанских авторов и какую роль в этом может сыграть фестиваль Baiqonyr?

– Огромную! Я прекрасно помню, как семь лет назад состоялся первый республиканский кинофестиваль «Байконур», и тогда поступило порядка 300 заявок. Сейчас в Казахстане работают несколько киношкол с разными факультетами. По 30-40 человек ежегодно выпускает одна киношкола, все вместе – порядка сотни. И так каждый год. Получается очень большой приток молодых ребят и девушек. И приходят именно с короткометражками. Потому что такой формат можно осилить самому, это не очень большие деньги. Конечно же, все хотят пробиться. И Baiqonyr – чуть ли не единственная подходящая для этого площадка. Есть и другие фестивали, но одни работают с перебоями, другие не столь раскручены, а ведь важно же не просто где-то поучаствовать и даже попасть в лауреаты, а и чтобы возник резонанс. Baiqonyr же открыт для всех, он хорошо известен и у нас, и за пределами республики.

Почему самые крупные кинофестивали, будь то Венеция, Канны или Берлинале, делают ставку на молодых, почему там есть образовательные секции для начинающих авторов, почему так важно внимание к их первым работам? Потому что сегодня кино молодеет. Если человек снял интересную короткометражку и ее заметили – значит, завтра он снимет качественный полный метр. Идет охота за молодыми талантами. Увидеть в коротком метре заложенный на завтра потенциал – такое и у нас происходило. Например, Дархана Тулегенова мы узнали по короткометражной картине «Маршрут», за которую он получил приз за лучшую режиссуру на самом первом «Байконуре». А сейчас он вышел с полнометражным фильмом «Братья» уже интересным зрелым мастером. Это касается и других сильнейших режиссеров нового поколения. И роль фестиваля короткометражного кино для того, чтобы заметить, открыть эти таланты, колоссальна. Вот почему Baiqonyr столь важен для казахстанской кинематографической молодежи.

– Для любого кинофестиваля важно иметь собственное лицо, чтобы он отличался от других подобных киносмотров. Сложилось ли за семь лет такое лицо у «Байконура» и как бы Вы его охарактеризовали?

– Кинофестиваль Baiqonyr – уникальный. Потому что это частная инициатива, он абсолютно независим во всех смыслах. Пандемия, не пандемия, достаточно денег, недостаточно – фестиваль проводится независимо ни от каких внешних обстоятельств. Это его отличает в выгодную сторону от других фестивалей. За каждым начинанием стоят конкретные люди. Лицо «Байконура» – это его президент Ануар Кенжибаев. Наша Ассоциация кинокритиков Казахстана потому и наградила его в этом году специальным призом «За вклад в фестивальное движение», поскольку мы видим, как тяжело ему это дается – находить финансирование, договариваться с кинотеатрами, собирать публику. И тем не менее его характер, харизма, уверенность, что фестиваль необходим, сдвигают горы. У остальных же – зависимость от государства и финансирования. Мало кто это делает по собственной инициативе. То есть фестиваль будет, если на этом можно заработать. Нет – не будет и его. А если какой-то киносмотр не проводится года два-три – о нем уже забывают.

– В рамках нынешнего «Байконура» впервые пройдет отдельный фестиваль анимационного кино Almaty Animation Festival. Для широкого зрителя отечественная мультипликация – это своего рода терра инкогнита («неизведанная земля»). Расскажите об этом подробнее.

– Анимация – архиважная область культуры и кинематографа. Потому что это то, на чем воспитываются наши дети. Во время январских событий, когда доступ к различным телеканалам был закрыт, наши дети на неделю подсели на канал Balapan. И все мы тогда были в шоке от увиденного. Это были поделки ужасающе низкого качества, не выдерживающие никакой критики. Я думаю, не только киноведы, но и обычные люди поняли, что детей воспитывать на таком контенте нельзя.

Примерно год назад созданное на базе «Казахфильма» творческое объединение «Казаханимация» получило в качестве финансирования миллиард тенге для того, чтобы обновить анимационную студию, пригласить новых специалистов и т. д. Резонанс был большой. А что дальше? Будучи киноведом я просто из своего профессионального любопытства пришла к ним и попросила показать, что у них есть. Мне хотелось понять, что у нас происходит с анимацией. Оказалось, что деньги были потрачены примерно на сорок пилотных проектов очень небольших форматов – где-то по 5 минут. Из них должны были выбрать лучшие и далее снимать полнометражные анимационные картины.

Вы знаете, из 40 (я могу ошибаться в цифрах) проектов половину можно было запускать на полный метр! Современный контент, качественная анимация, интересные мысли, разнообразные жанры: фэнтези, фантастика, национальные темы, глобальная проблематика. Это всё было так чудесно!.. Но почему этот проект остановился? Почему был сделан первый шаг и не сделан второй? Наверное, ушли те люди, которые этим болели, и анимация опять стала никому не нужна.

К сожалению, наш кинематограф в целом хромает из-за отсутствия организации нормального менеджмента, начиная с самого верха. А ведь, возвращаясь к анимации, какие кадры есть, например, в Шымкенте! Полноценные студии, целое направление. А сколько существует в Казахстане частных студий компьютерной анимации. Мы обладаем таким богатством, и главное в нем – человеческие ресурсы, прекрасно обученные специалисты. А сейчас Baiqonyr подарил и прекрасную площадку для молодых авторов анимационного кино – фестиваль Almaty Animation Festival. Я желаю ему успешного старта и дальнейшего процветания!

– И последний вопрос. Важное мероприятие внеконкурсной программы фестиваля Baiqonyr – форум киноведов и кинокритиков стран СНГ, который в этом году пройдет во второй раз. В прошлом году Вы в нем также участвовали. Насколько удачным получился этот проект?

– Если в прошлом году на форум приезжало, если не ошибаюсь, пять человек, то в этот раз в Алматы прилетят 20 киноведов и кинокритиков из разных стран. Это же какой пул известных, сильных, пишущих о кино профессионалов! Пять дней фестиваля они открыты к общению, они понимают, что в казахстанском кинематографе происходят какие-то события, они заинтересованы в том, чтобы поговорить об этом, поразмышлять вместе с коллегами из других стран, поделиться впечатлениями. Поэтому я вижу форум, прежде всего, как возможность промоушена в самом широком смысле казахского кино. И то, что организаторы фестиваля придумали этот форум киноведов и кинокритиков, – замечательно. Потому что сегодня – это СНГ, а на следующий год формат, наверное, будет шире: Европа, Азия, Америка. Но что мне нравится в фестивале Baiqonyr – так это то, что он движется от малого к большому и горизонты своего развития не ограничивает.