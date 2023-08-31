Молодое кино Казахстана, дух свободы и кинофестиваль Baiqonyr

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С 6 по 10 сентября в Алматы пройдет VIII кинофестиваль BAIQONYR. В преддверии этого события мы побеседовали с Гульнарой АБИКЕЕВОЙ – ведущим отечественным киноведом, доктором искусствоведения, президентом Ассоциации кинокритиков Казахстана, членом Международной ассоциации кинопрессы (ФИПРЕССИ) и Организации по продвижению азиатского кино (НЕТПАК). Речь зашла о сегодняшнем дне казахского кинематографа, актуальных проблемах киноиндустрии, молодых кинематографистах и роли в их жизни кинофестиваля Baiqonyr.  

 

В последнее время и у нас в стране, и за рубежом много говорят о необычайном взлете казахского кинематографа, равного которому в истории нашей республики еще не было. Не так давно мэтр узбекского кино Али Хамраев поражался, что он «абсолютно не может понять, за счет чего кино Казахстана так далеко вырвалось вперед в сравнении с другими центральноазиатскими странами». У Вас есть разгадка этого феномена? Что бы Вы как профессиональный киновед ответили уважаемому режиссеру?

– Вопрос, конечно, концептуальный. Я бы выделила пять предпосылок.

Во-первых, каждое новое поколение «стоит на плечах» предыдущего. А за спиной у всех нас – очень сильная школа советского кинематографа. Да, идеологического, да, подцензурного, но тем не менее с очень большими достижениями и авторитетом в мире. Это то наследие, которым надо дорожить.

Во-вторых, это тот дух свободы, в том числе свободы самовыражения, который пришел вместе с обретением независимости нашей республикой. Нынешнее молодое поколение стоит на плечах режиссеров казахской новой волны, которые эту свободу оценили и начали снимать абсолютно свободное кино. Так что «дети независимости» – те кинематографисты, кому сегодня от 30 до 40 – уже выросли, с одной стороны, с этим ощущением свободы, а с другой – в среде очень высокопрофессиональной школы.

Если же говорить в категориях геополитических, то мне нравится мысль поэта Бахыта Кенжеева, который сказал, что Казахстан – это последняя европейская территория перед тем, как начинается собственно Азия. И в этом плане наше кино – европейское по духу. Мы выросли и воспитаны на европейских киностандартах. Это касается и сложных контекстов, и интеллектуальных постановок, и изощренного киноязыка современного казахского кино. Этими же качествами оно близко и понятно устроителям международных фестивалей.

Еще одна предпосылка – наша собственная киношкола. «Жургеневка» работает уже 30 лет. Здесь преподавали почти все «нововолновцы», и отсюда вышло новое поколение кинематографистов: Адильхан Ержанов, Эмир Байгазин, Жасулан Пашанов, Фархат Шарипов и другие. Не каждая страна может похвастаться такой сильной и имеющей давние традиции киношколой.

И последняя предпосылка – это, конечно же, огромный человеческий потенциал. В Казахстане работают более 200 режиссеров – именно такое количество заявок поступает в Государственный центр поддержки национального кино (ГЦНПК). И это не только режиссеры. Выросла очень сильная школа операторов, молодых актеров. Пока слабовато с продюсерами и драматургами, но эту функцию взяли на себя режиссеры, и получается в целом интересно. Вообще, мне иногда даже кажется, что почти вся наша молодежь, которая хочет себя творчески проявить, идет именно в кино.

Ну а что касается Али Хамраева, то я его понимаю – он же из Узбекистана, а узбекское кино чуть постарше: их киностудия была основана раньше, чем у нас. Почему же именно мы вырвались вперед по сравнению с ними? Ответ прост: воздуха свободы и самовыражения у нас за эти 30 с небольшим лет было больше. А именно этот дух свободы и умение равняться на мировые стандарты и создают определенную планку и уровень кино.

В этом году для участия в национальном конкурсе кинофестиваля Baiqonyr, который ориентирован на начинающих авторов, поступило 160 заявок из различных регионов Казахстана. Если учесть, что это короткометражные работы, в которых задействовано в среднем пять человек, то получается, что только один фестиваль за год пропустил через свое сито отбора 800 молодых кинематографистов. Как не растерять это талантливое поколение казахстанских авторов и какую роль в этом может сыграть фестиваль Baiqonyr?

– Огромную! Я прекрасно помню, как семь лет назад состоялся первый республиканский кинофестиваль «Байконур», и тогда поступило порядка 300 заявок. Сейчас в Казахстане работают несколько киношкол с разными факультетами. По 30-40 человек ежегодно выпускает одна киношкола, все вместе – порядка сотни. И так каждый год. Получается очень большой приток молодых ребят и девушек. И приходят именно с короткометражками. Потому что такой формат можно осилить самому, это не очень большие деньги. Конечно же, все хотят пробиться. И Baiqonyr – чуть ли не единственная подходящая для этого площадка. Есть и другие фестивали, но одни работают с перебоями, другие не столь раскручены, а ведь важно же не просто где-то поучаствовать и даже попасть в лауреаты, а и чтобы возник резонанс. Baiqonyr же открыт для всех, он хорошо известен и у нас, и за пределами республики.

Почему самые крупные кинофестивали, будь то Венеция, Канны или Берлинале, делают ставку на молодых, почему там есть образовательные секции для начинающих авторов, почему так важно внимание к их первым работам? Потому что сегодня кино молодеет. Если человек снял интересную короткометражку и ее заметили – значит, завтра он снимет качественный полный метр. Идет охота за молодыми талантами. Увидеть в коротком метре заложенный на завтра потенциал – такое и у нас происходило. Например, Дархана Тулегенова мы узнали по короткометражной картине «Маршрут», за которую он получил приз за лучшую режиссуру на самом первом «Байконуре». А сейчас он вышел с полнометражным фильмом «Братья» уже интересным зрелым мастером. Это касается и других сильнейших режиссеров нового поколения. И роль фестиваля короткометражного кино для того, чтобы заметить, открыть эти таланты, колоссальна. Вот почему Baiqonyr столь важен для казахстанской кинематографической молодежи.

Для любого кинофестиваля важно иметь собственное лицо, чтобы он отличался от других подобных киносмотров. Сложилось ли за семь лет такое лицо у «Байконура» и как бы Вы его охарактеризовали?

– Кинофестиваль Baiqonyr – уникальный. Потому что это частная инициатива, он абсолютно независим во всех смыслах. Пандемия, не пандемия, достаточно денег, недостаточно – фестиваль проводится независимо ни от каких внешних обстоятельств. Это его отличает в выгодную сторону от других фестивалей. За каждым начинанием стоят конкретные люди. Лицо «Байконура» – это его президент Ануар Кенжибаев. Наша Ассоциация кинокритиков Казахстана потому и наградила его в этом году специальным призом «За вклад в фестивальное движение», поскольку мы видим, как тяжело ему это дается – находить финансирование, договариваться с кинотеатрами, собирать публику. И тем не менее его характер, харизма, уверенность, что фестиваль необходим, сдвигают горы. У остальных же – зависимость от государства и финансирования. Мало кто это делает по собственной инициативе. То есть фестиваль будет, если на этом можно заработать. Нет – не будет и его. А если какой-то киносмотр не проводится года два-три – о нем уже забывают.

В рамках нынешнего «Байконура» впервые пройдет отдельный фестиваль анимационного кино Almaty Animation Festival. Для широкого зрителя отечественная мультипликация – это своего рода терра инкогнита («неизведанная земля»). Расскажите об этом подробнее.

– Анимация – архиважная область культуры и кинематографа. Потому что это то, на чем воспитываются наши дети. Во время январских событий, когда доступ к различным телеканалам был закрыт, наши дети на неделю подсели на канал Balapan. И все мы тогда были в шоке от увиденного. Это были поделки ужасающе низкого качества, не выдерживающие никакой критики. Я думаю, не только киноведы, но и обычные люди поняли, что детей воспитывать на таком контенте нельзя.

Примерно год назад созданное на базе «Казахфильма» творческое объединение «Казаханимация» получило в качестве финансирования миллиард тенге для того, чтобы обновить анимационную студию, пригласить новых специалистов и т. д. Резонанс был большой. А что дальше? Будучи киноведом я просто из своего профессионального любопытства пришла к ним и попросила показать, что у них есть. Мне хотелось понять, что у нас происходит с анимацией. Оказалось, что деньги были потрачены примерно на сорок пилотных проектов очень небольших форматов – где-то по 5 минут. Из них должны были выбрать лучшие и далее снимать полнометражные анимационные картины.

Вы знаете, из 40 (я могу ошибаться в цифрах) проектов половину можно было запускать на полный метр! Современный контент, качественная анимация, интересные мысли, разнообразные жанры: фэнтези, фантастика, национальные темы, глобальная проблематика. Это всё было так чудесно!.. Но почему этот проект остановился? Почему был сделан первый шаг и не сделан второй? Наверное, ушли те люди, которые этим болели, и анимация опять стала никому не нужна.

К сожалению, наш кинематограф в целом хромает из-за отсутствия организации нормального менеджмента, начиная с самого верха. А ведь, возвращаясь к анимации, какие кадры есть, например, в Шымкенте! Полноценные студии, целое направление. А сколько существует в Казахстане частных студий компьютерной анимации. Мы обладаем таким богатством, и главное в нем – человеческие ресурсы, прекрасно обученные специалисты. А сейчас Baiqonyr подарил и прекрасную площадку для молодых авторов анимационного кино – фестиваль Almaty Animation Festival. Я желаю ему успешного старта и дальнейшего процветания!

И последний вопрос. Важное мероприятие внеконкурсной программы фестиваля Baiqonyr – форум киноведов и кинокритиков стран СНГ, который в этом году пройдет во второй раз. В прошлом году Вы в нем также участвовали. Насколько удачным получился этот проект?

– Если в прошлом году на форум приезжало, если не ошибаюсь, пять человек, то в этот раз в Алматы прилетят 20 киноведов и кинокритиков из разных стран. Это же какой пул известных, сильных, пишущих о кино профессионалов! Пять дней фестиваля они открыты к общению, они понимают, что в казахстанском кинематографе происходят какие-то события, они заинтересованы в том, чтобы поговорить об этом, поразмышлять вместе с коллегами из других стран, поделиться впечатлениями. Поэтому я вижу форум, прежде всего, как возможность промоушена в самом широком смысле казахского кино. И то, что организаторы фестиваля придумали этот форум киноведов и кинокритиков, – замечательно. Потому что сегодня – это СНГ, а на следующий год формат, наверное, будет шире: Европа, Азия, Америка. Но что мне нравится в фестивале Baiqonyr – так это то, что он движется от малого к большому и горизонты своего развития не ограничивает.

#казахстан #конкурс #кино #молодежь #анимация #кинофестиваль #Байконур

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