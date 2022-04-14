На учебном полигоне «Оймаша» Актауского гарнизона проведено тактическое учение с боевой стрельбой по подготовке и ведению специальных войсковых действий в населенном пункте.

Согласно замыслу учения, бригаде морской пехоты была поставлена задача освободить населенный пункт от незаконных вооруженных формирований.

Для этого была сформирована батальонная тактическая группа, усиленная разведывательными, танковыми, артиллерийскими, зенитными, инженерно-саперными подразделениями, а также звеном армейской авиации и расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Всего к учению было привлечено более 400 военнослужащих, задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники.

Морские пехотинцы совершили марш в район условного боевого применения, где осуществили блокирование местности. Непрерывная разведка с применением БПЛА позволила выявить скопления сил и средств боевиков.

После отказа боевиков сложить оружие незаконные вооруженные формирования были уничтожены из имеющегося вооружения, а военнослужащими установлен контроль над всеми объектами населенного пункта.

– Бой в городе – один из самых сложных видов боевых действий. Поэтому мы совершенствуем систему подготовки войск для действий в урбанизированной среде. Все участники этого учения продемонстрировали умение профессионально действовать в условиях сложной, быстроменяющейся обстановки, – отметил командир бригады морской пехоты подполковник Жаннур Саткынов.

Кроме того, в ходе тактического учения подразделения Пограничной службы и Вооруженных сил выполняли учебно-боевые задачи по усилению охраны государственной границы для недопущения проникновения резервов бандформирований. Национальной гвардией и полицией осуществлялись мероприятия по поддержанию правового режима военного положения в ближайших населенных пунктах. Эти мероприятия обеспечили успешное проведение морскими пехотинцами специальных войсковых действий в назначенной зоне ответственности.

Напомним, что межведомственное стратегическое командно-штабное учение «Батыл Тойтарыс – 2022» проводится рамках реализации поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, а также усилению межведомственной координации.