Мощный циклон угрожает Австралии

Миллионы жителей востока страны готовятся к мощному удару южного циклона «Альфред»
Его сила, как пишет CNN, равна атлантическому урагану 1-й категории, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg,ru
Циклон пересечет побережье страны южнее Брисбена, где проживает 2,5 миллиона человек, рано утром в пятницу.
Как заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, «это редкое явление - тропический циклон в районе, который не относится к тропикам».
Последний раз с похожим циклоном «Зоя» австралийцы сталкивались в далеком 1974 году. За ним последовали сильные наводнения.
Минуло полвека и с тех пор население Брисбена увеличилось более чем в два раза. Шторм грозит популярным туристическим пляжам.
Как сообщает Австралийское бюро метеорологии (BOM), по состоянию на среду циклон «Альфред» находился на расстоянии чуть более 400 километров от побережья континента и двигался со скоростью до 120 километров в час.
Жители Брисбена, а также муниципальные служащие заняты тем, что укрепляют побережье мешками с песком и опустошают полки супермаркетов, закупая продукты и воду. По данным мэрии, около 20 000 объектов недвижимости могут пострадать от шторма.