Мощный циклон угрожает Австралии

В мире,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Миллионы жителей востока страны готовятся к мощному удару южного циклона «Альфред»

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Его сила, как пишет CNN, равна атлантическому урагану 1-й категории, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg,ru

Циклон пересечет побережье страны южнее Брисбена, где проживает 2,5 миллиона человек, рано утром в пятницу.

Как заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, «это редкое явление - тропический циклон в районе, который не относится к тропикам».

Последний раз с похожим циклоном «Зоя» австралийцы сталкивались в далеком 1974 году. За ним последовали сильные наводнения.

Минуло полвека и с тех пор население Брисбена увеличилось более чем в два раза. Шторм грозит популярным туристическим пляжам.

Как сообщает Австралийское бюро метеорологии (BOM), по состоянию на среду циклон «Альфред» находился на расстоянии чуть более 400 километров от побережья континента и двигался со скоростью до 120 километров в час.

Жители Брисбена, а также муниципальные служащие заняты тем, что укрепляют побережье мешками с песком и опустошают полки супермаркетов, закупая продукты и воду. По данным мэрии, около 20 000 объектов недвижимости могут пострадать от шторма.

 

#ураган #Австралия #циклон

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