Мошенничество и дипфейк: как определить настоящий ли человек выходит вам на связь

Дипфейк стал идеальным инструментом для кибератак и кражи конфиденциальных данных граждан. Он позволяет «оживить» несуществующих людей, подделать любой голос, мимику, добавить в речь слова, которые человек никогда не произносил
Основные правила безопасности по противодействию дипфейку рассказали в Fingramota.kz, передает Kazpravda.kz
- Для того, чтобы определить настоящий ли человек выходит вам на связь, задайте разные вопросы и обратите внимание на мимику, глаза и брови. Дипфейк часто не может полностью передать естественную физику освещения;
- Если звонящие к вам обращаются по имени и отчеству и знают ваш адрес проживания, это не означает, что эти люди являются официальными лицами. Все необходимые данные можно получить разными способами, они могут находиться в открытом доступе, в интернете;
- Обязательно спрашивайте ФИО и должность сотрудника и, чтобы это перепроверить, позвоните в колл-центр организации, от которой звонит якобы их представитель;
- Если на телефоне высвечивается номер близкого человека, но его плохо слышно, и он сообщает, что попал в беду, просит перевести ему деньги, завершите разговор и перезвоните ему сами;
- Никогда и никому не сообщайте свои персональные данные, полные реквизиты банковской карты, включая срок действия карты, CVC/CVV-код, а также кодовое слово и остаток денежных средств;
– Обращаем особое внимание граждан, что в последнее время данная технология прогрессирует и набирает обороты. С помощью технологии генеративно-состязательных сетей кибермошенники могут легко обмануть даже нынешнее поколение, которое выросло в эпоху активного роста инновационных и цифровых технологий, – отметили эксперты.