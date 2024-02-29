Мошенничество и дипфейк: как определить настоящий ли человек выходит вам на связь

Основные правила безопасности по противодействию дипфейку рассказали в Fingramota.kz, передает Kazpravda.kz

Для того, чтобы определить настоящий ли человек выходит вам на связь, задайте разные вопросы и обратите внимание на мимику, глаза и брови. Дипфейк часто не может полностью передать естественную физику освещения;

Если звонящие к вам обращаются по имени и отчеству и знают ваш адрес проживания, это не означает, что эти люди являются официальными лицами. Все необходимые данные можно получить разными способами, они могут находиться в открытом доступе, в интернете;

Обязательно спрашивайте ФИО и должность сотрудника и, чтобы это перепроверить, позвоните в колл-центр организации, от которой звонит якобы их представитель;

Если на телефоне высвечивается номер близкого человека, но его плохо слышно, и он сообщает, что попал в беду, просит перевести ему деньги, завершите разговор и перезвоните ему сами;