Мошенники от имени акимата Алматы просят погасить кредит

Участились случаи, когда неизвестные звонят жителям Алматы и, представляясь сотрудниками акимата, предлагают при досрочном погашении кредитов предоставить квартиру из государственного жилищного фонда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал акимата города.

Фото: instagram.com/policeofkaraganda/

«Если гражданин состоит на учете нуждающихся в жилье акимата города Алматы, то арендное жилье можно получить исключительно в порядке очередности. При этом кредитная история и задолженность по кредитам и займам перед банками второго уровня и микрокредитными финансовыми организациями не влияют на получение жилья из государственного жилфонда», – напомнили горожанам в акимате.

Здесь подчеркнули, что специалисты управления жилья обзванивают только в исключительных случаях и приглашают для предоставления необходимых документов и подписания договоров аренды (найма), договоров купли-продажи квартиры.

Очередники акимата могут отслеживать свою очередь на сайте www.kezekte.kz (по ссылке «Проверить номер в очереди по ИИН») или, позвонив в управление по телефонам: 225-14-37, 225-14-52, 225-14-57.

«В случае поступления звонков от неизвестных лиц и мошенников необходимо обратиться с заявлением в полицию, заранее записав номер телефона, с которого звонили, имя и фамилию звонившего», – посоветовали алматинцам в акимате.