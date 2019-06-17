Мост с жилым комплексом в 42 этажа построят в Нур-Султане

В столице планируется строительство моста с жилым комплексом. Новый проект "Triathlon Towers" будет расположен на набережной реки Ишим в районе "Триатлон парка" и парка "Жетысу", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на городское управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений.
Концептуально проект Triathlon Towers, автором которого является Лондонское архитектурное бюро компании BENOY LTD, прошел предварительное согласование на градостроительном совете, отмечается в информации.
"Одним из новых знаковых объектов города "Triathlon Towers" даст новый импульс развитию парков, при этом само здание идеально вписывается в городскую архитектуру. Со всех транспортных магистралей, видовых точек Нур-Султана и своей уникальной архитектурой проект обещает быть туристической достопримечательностью столицы", - говорится в сообщении управления.
Мост соединит два берега пешеходно-транспортной и вело-транспортной сетью. Высотность Triathlon Towers - 42 этажа.
"В основу концепции заложена философия переплетения города и реки, создания новых пешеходных/велосипедных дорожек, объединяя общество и соединяя его с природой. Это многофункциональный жилой комплекс с апартаментами, гостиницей, со встроенными помещениями и паркингом", - добавили в управлении.