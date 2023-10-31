Мотивация для учителей

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Кадиша Ныгмет

В нашей стране реализуется специальная программа по привлечению лучших педагогов.

Как отметили в Министерстве просвещения, разработана спецпрограмма, мотивирующая учителей отдавать предпочтение регионам, имеющим кадровый дефицит. Она предусматривает ряд мер по поддержке педагогов, в том числе стимулирующие доплаты до 150% с учетом фактической нагрузки и заработной платы.

Кроме того, привлеченные в целевые регионы педагоги включаются в кадровый резерв, привлекаются для участия в конкурсе «Лучший молодой учитель года». К слову, в качестве призового фонда в последнем предусматривается трехмесячная стажировка в ведущих организациях образования Казахстана, направление на международные конференции по вопросам среднего образования.

Педагогам, принятым на работу по спецпрограмме, в 2023 году присвоены квалификационные категории на одну ступень выше без прохождения процедуры аттестации. 24 специалис­там присвоена квалификационная категория «педагог-мастер», 18 – «педагог-исследователь», 2 учителям – «педагог-эксперт», 8 – «педагог-модератор», проинформировали в ведомстве.

Отметим, что эта мера позволила повысить зарплату педагогам от 30 до 50%.

#программа #Образование #специалисты #педагоги

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