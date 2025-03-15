Мой дом – моя крепость

Совсем скоро в семье Александра Оларя состоится важное событие – новоселье. В недавно приобретенной квартире сейчас идет ремонт: хоть и хлопотное дело, но очень приятное. Молодой человек признается: не будь он участником программы по предоставлению арендного жилья столичным акиматом, то неизвестно, сумел бы накопить необходимую сумму на первоначальный взнос или нет.

Сертификат на заселение в арендное жилье Александру Оларю вручили в конце 2019 года, а спустя примерно один месяц он получил ключи от квартиры.

– Я работаю заведующим складом. Мне 29 лет, – представляется Александр. – Тогда, в феврале 2020 года, когда мы с семьей только-только заезжали в арендную квартиру, не до конца осознавал уникальность программы, ее эффективность. Сейчас же могу с уверенностью сказать, что не будь этого проекта, вряд ли удалось накопить первоначальный взнос на свое жилье. Благодаря небольшой арендной плате мы сумели собрать необходимые нам 1,8 миллиона тенге на покупку двухкомнатной квартиры через программу «Елорда жастары».

На сегодняшний день мужчина вместе с супругой и дочерью пока продолжают арендовать метры квадратные, надеясь, что ремонт будет завершен в ближайшее время.

Саян Шайкенов так же, как и Александр Оларь, получил ключи от арендной квартиры в 2020 году, а в феврале 2025-го его семья приобрела «трешку» в рамках программы «Елорда жастары».

– Мы были в числе первых участников ипотечного продукта от Отбасы банка, когда максимальная сумма займа составляла 18 миллионов тенге для города Астаны. Сейчас этот лимит увеличен до 20 миллионов тенге. Поскольку квартиру мы нашли за 25 миллионов тенге, недостающие 7 миллионов вложили из личных средств. Для этого, правда, пришлось продать машину, но зато теперь у нас есть собственное жилье, – признается молодой человек, работающий энергетиком.

Таких счастливчиков, как Александр и Саян, немало, но все они отмечают, что программа по предоставлению арендного жилья стала для них отличным стартом и помощью со стороны государства.

По словам руководителя отдела консультации и документооборота КГУ «Жилищный фонд» акимата города Астаны Бекжана Сипата, период действия программы по предоставлению арендного жилья для работающей молодежи завершается в марте этого года.

– 800 арендаторов должны освободить занимаемую жилплощадь по истечении срока действия договора аренды жилища. Для оказания содействия в приобретении собственного жилья Правительством принято решение допустить работающую молодежь к участию в программе «Елорда жастары» по линии АО «Отбасы банк», – говорит Бекжан Сипат.

Напомним, программа «Елорда жастары» через Отбасы банк предусматривает льготное кредитование молодежи по ставке 5% годовых (ГЭСВ от 5,2 до 5,7%), сумма займа до 20 млн тенге, при условии накопления первоначального взноса в размере 10% от рыночной стоимости жилья, вне зависимости от срока накопления, с периодом кредитования до 19 лет включительно. В рамках данной программы молодежь имеет возможность приобрести собственное жилье на первичном и вторичном рынках. Более подробно об условиях кредитования мы писали в предыдущих номерах «Казахстанской правды».