Можешь помочь – помоги!

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Любовь Доброта, Туркестанская область

В этих простых словах заключается жизненное кредо Индиры Раван-Нахчивани, выросшей в многонациональном поселке и с детства приученной делать добрые дела.

Индира – сельский волонтер, и несмотря на то, что она только недавно достигла совершеннолетия, жизнь ее насыщенна, наполнена заботой о тех, кто нуждается в помощи и участии. В приграничном населенном пункте Жибек Жолы все жители друг друга знают и при необходимос­ти поддерживают, не прося ничего взамен. В атмосфере взаимовыручки росла и Индира, впитывая именно такую модель поведения. Легкая на подъем девушка всегда готова помочь соседям и односельчанам, однокурсникам и даже незнакомым людям.

Индира – старший ребенок в семье. Во всех делах помогает родителям, бабушке и дедушке, будь то уборка в доме или во дворе, уход за домашними животными, садом и огородом, присмотр за младшим братом. Любое из этих дел приносит ей радость и удовлетворение. А похвала бабушки с дедушкой – лучшая из наград.

– Моим воспитанием в большей степени занимались бабушка с маминой стороны Зивар Шафиевна Аскерова и дедушка Сафар Гаджиевич Аскеров, – знакомит со своей семьей Индира. – Именно бабушка с детства учила меня читать и писать, поскольку папа и мама работали. Родители мамы еще в 1937 году репрессированы. В первую волну их переселили в Казахстан. А родители папы чуть позже попали под жернова репрессий, но выжили благодаря поддержке местных жителей.

В нашей семье сложился своего рода культ благодарности земле, ставшей нам родиной, людям, которые приняли и в суровые годы делились всем, чем могли. Это, если хотите, идеологическая основа воспитания. У нас с детства заложено, что надо чтить и знать языки и культуру народов, с которыми нас свела судьба. Язык объединяет. Это мостик, связывающий людей, позволяющий им налаживать контакты и общаться. Зная языки, можно легко устроиться на работу, найти друзей, – считает девушка.

В семье Раван-Нахчивани все говорят на трех или четырех языках, а глава семейства Сафар Гаджиевич Аскеров знает пять языков. Индира легко переходит с русского языка на казахский, с узбекского – на азербайджанский. Сейчас предмет ее пристального внимания – английский язык. Девушка готовится стать педагогом. Но пока она на распутье – стать учителем английского или казахского языка. А может быть, и русского, потому что в районе сейчас проблема с учителями по этому предмету.

Индира хотела бы быть похожей на свою учительницу по русскому языку Гульзину Акимовну. О строгости педагога она знала по рассказам своей мамы, которую та в свое время тоже учила. И когда Гульзина Акимовна пришла в класс, Индира убедилась, что она не просто строгая, но и досконально знающая и любящая свой предмет. Дети ее обожали, несмотря на спрос. Это благодаря ее советам Индира прочитала очень много книг, полюбила их героев, многие из которых стали для нее жизненным ориентиром.

Время для раздумий и принятия решения о том, кем стать, у Индиры еще есть, сейчас она учится в колледже. Неизменно лишь желание обязательно поступить в педагогический институт, стать учителем и продолжать заниматься волонтерством. Тут Индира – в первых рядах. Еще в школе она вместе с одноклассниками и учителями опекала нуждающихся в заботе односельчан. Ходили помогать одиноким престарелым, ветеранам и инвалидам, окружали их заботой и дарили свое тепло.

Поступив на учебу в колледж, Индира не разорвала связь с земляками, наоборот, активно принимала участие во всех мероприятиях, которые организовывал сельский акимат, предлагала и реализовывала собственные идеи и проекты. По итогам года ее даже признали лучшим волонтером Сарыагашского района.

Во время карантина вместе со своими единомышленниками Индира раздавала маски, информировала людей о необходимости быть осторожными и соблюдать меры безо­пасности. Они формировали и разносили продуктовые корзины тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

В акции «Дорога в школу» Индира участвовала не только с друзьями-волонтерами, но и вместе с мамой Мехрач Раван-Нахчивани. Женщина работает массажистом и часто делает бесплатный массаж детям с ДЦП, осознавая, что у родителей таких малышей не всегда есть на это деньги, да и других трат достаточно. Пример мамы, тихо и без пиара помогающей нуждающимся, всегда был перед глазами девушки, подспудно направляя ее на путь волонтерства, ставшего неотъемлемой час­тью ее жизни.

– Помню, когда в Макта­аральском районе было наводнение после прорыва Сардобинского водохранилища, к нам в район привезли около 300 детей, – рассказывает Индира. – Для многих из них это был стресс. Пришлось уехать от родных, далеко от дома. Кто-то вообще в первый раз покинул свой аул. Дети переживали, как складывается ситуация дома, нуждались в психологической поддержке. Важно было даже просто поговорить с ними, уделить каждому внимание. Естественно, сразу же встал вопрос организации досуга. Наша команда волонтеров еже­дневно приходила к детям, мы общались, играли… И это было очень трогательно. Тогда я, пожалуй, острее всего, прямо до слез поняла, что делаю это не зря. Мое знание казахского языка тогда сильно пригодилось. Разговорить и отвлечь ребенка или подростка от грустных мыслей на его родном языке намного проще.

Для Индиры волонтерство привлекательно еще и тем, что позволяет расширить круг друзей, знакомых, учит находить общий язык с любым человеком, дает новые знания. Она с удовольствием осваивает все, что может пригодиться в жизни.

Во время учебы в колледже Индира научилась профессионально делать маникюр, освоила ламинирование и основы кулинарии. Теперь даже печет торты заказ. Родители ее во всем поддерживают, считая, что любое умение – за плечами не носить, и оно обязательно пригодится в жизни.

Способность правильно расставить приоритеты и спланировать личное время позволяет Индире всегда и все успевать. Она учится на гранте, получает повышенную стипендию и избрана учащимися президентом колледжа. А будь в сутках времени в два раза больше, она бы нашла для себя еще много интересных занятий, да и число волонтерских проектов смогла бы расширить.

– Для меня волонтерство – это шанс для реализации собственных идей, – говорит Индира Раван-Нахчивани. – Большая ответственность перед людьми и перед самим собой. Волонтерство требует не только творческих и активных, но и совестливых, обладающих бойцовским характером людей, вникающих и знающих все тонкости данной деятельности. Она не сулит продвижения по службе, но приносит моральное удовлетворение.

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