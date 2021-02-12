Можно ли прививаться от коронавируса людям с хроническими заболеваниями

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О том, можно ли людям с хроническими заболеваниями прививаться от коронавируса, рассказала профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Лаззат Ералиева на брифинге в СЦК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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"Людям, у которых имеются хронические заболевания, например, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет, вакцинация против коронавирусной инфекции прежде всего рекомендована. Проводится она не в период обострения. Если у человека есть хроническое заболевание и идет период обострения, то вакцинация откладывается до того момента, когда стихнут симптомы обострения", – проинформировала Ералиева.
Она отметила, что противопоказания у людей с хроническими заболеваниями аналогичны противопоказаниям у здоровых людей.
"Имеются мировые данные о том, что вакцинация показала хороший эффект даже у людей с ВИЧ. В России, например, привито порядка двух миллионов человек, среди них, конечно же, были ВИЧ-инфицированные люди. Вакцина не показывала в таких случаях дополнительных нежелательных реакций", – добавила спикер.