Глава Министерства сельского хозяйства Ербол Карашукеев предлагает лишить Комитет ветеринарного контроля и надзора (КВКН) МСХ РК государственных закупок ветеринарных препаратов и создать единый дистрибьютор. Об этом он заявил в ходе правительственного часа в Мажилисе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Предлагается исключить функции осуществления госзакупок КВКН и его подведомственных организаций, передав их в ведение единого дистрибьютора по аналогии с системой здравоохранения. То есть, специализированной государственной компании, осуществляющей деятельность в соответствии с международными стандартами управления качества, с прямым закупом ветеринарных препаратов у отечественных и зарубежных производителей. Эта практика очень хорошо работает на примере СК-Фармации, которая прямым закупом долгосрочно смогла улучшить ряд моментов собственного производства», - сказал он.

По его мнению, такой подход позволит заключать долгосрочные договоры с предприятиями биологической промышленности, в том числе и отечественными, что повысит инвестиционную привлекательность страны.

«Мы готовы полностью весь закуп от комитета ветеринарного контроля и его дочерних организаций передать такому единому дистрибьютору, чтобы наши специалисты занимались не конкурсом и сопутствующими коррупционными вещами, а чтобы занимались непосредственно ветеринарной эпизоотической безопасностью в стране», - добавил Ербол Карашукеев.