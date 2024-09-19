Сахарные заводы начали прием свеклы в области Жетісу

Сельское хозяйство , Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В области Жетісу площади посевов сахарной свеклы в этом году составили 13,7 тыс. га. Использование мер господдержки и применение современных агротехнологий позволили аграриям получить высокий урожай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: МСХ

Два сахарных завода в регионе - Коксуский и Аксуский - приступили к приему нового урожая сахарной свеклы.

Коксуский сахарный завод готов принимать до 5-6 тыс. тонн сырья в день. Производственная мощность предприятия увеличена до 250 тыс. тонн. Аксуский сахарный завод также полностью готов к переработке свеклы.

Сырье на переработку поставляют 597 крестьянских хозяйств области, в том числе 193 фермерских хозяйства из Аксуского, Сарканского и Алакольского районов. Закупочная цена составляет 40 тыс. тенге за тонну, из которых 25 тыс. тенге - субсидии государства, 15 тыс. тенге - выплаты завода.

В КХ «Божалакова» Сарканского района в текущем году площадь под свеклу была увеличена с 15 до 20 га.

«Субсидии хорошие, воды, удешевленного топлива, препаратов для защиты растений достаточно. Рассчитываем на урожай выше среднего. В первый день приема на Аксуский сахзавод с полей нашего хозяйства привезли около 100 тыс. тонн свеклы. Поддержка хорошая, заводы субсидируют транспортные расходы. Созданы все условия для развития отрасли. В следующем году будем увеличивать посевные площади», - рассказал представитель хозяйства Токтарбек Толепбеков.

В целом в области Жетысу планируется переработать 615 тыс. тонн сладкого корнеплода и произвести 97 тыс. тонн сахара.

#завод #Жетісу #свекла

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