​Мучных дел мастера

1146
Михаил ТЁ, Жамбылская область

Начиная с 2008 года предприятию удалось стать крупным производителем не только в Байзакском районе, где оно расположено, но и во многих регионах республики. Поначалу же функционировал только один цех по производству лапши «Чабрец», а число сотрудников составляло всего 25 человек. В 2010 году были запущены линии по изготовлению макаронных изделий и по выпуску лапши «Арай». Вскоре вошла в строй мельница, суточная производительность которой составляет 60 тонн переработанного зерна. Мука производится высшего, первого и второго сортов как для нужд предприятия, так и для реализации. К этому моменту общая численность сотрудников возросла до 110 человек. 2012 год стал особенно знаменательным для предприятия – ему был присвоен знак качества международного стандарта, закрепленный свидетельством «Халал». А спустя еще год здесь заработали автотранспортный и фасовочный цеха, а также котельная и торговый отдел.

За короткий период времени благодаря высокому качеству выпускаемых товаров компания завоевала безграничное доверие покупателей, и теперь ее продукция пользуется большим спросом среди населения. Сегодня ТОО «Рола-7» представляет собой пример успешного развития отечественного бизнеса. Отличительной чертой его продуктов является стопроцентная натуральность и абсолютное казахстанское содержание.

Как сообщил директор компании Турсумбек Нурбаев, фабрика выпускает около 40 видов изделий, в том числе лапшу различной конфигурации, макароны, вермишель, сочни для бешбармака, кукси, лагман, муку.

– Наша продукция производится из тщательно переработанного зерна, выращенного в северных областях Казахстана, – говорит глава компании. – Строгий контроль над всеми производственными процессами позволяет добиться высокого качества и отличного вкуса наших изделий, что было неоднократно отмечено на республиканских выставках. Все это осуществляется с помощью специалистов высокой квалификации. Продукты имеют современную яркую упаковку, которая делает их узнаваемыми на широком продуктовом рынке.

В производственном процессе задействованы более 150 человек, работающих в две смены. В основном это местные жители, для которых компания создала все необходимые условия для комфортной трудовой деятельности. К тому же руководство позаботилось и о своевременном трехразовом полезном питании всего коллектива.

Предприятие способно производить до 30 тонн продукции в сутки, а недавно появилась возможность расширить производство. Для этой цели проведена масштабная реконструкция – заменен котел, обновлены два вида оборудования, установлены линии по выпуску волнистой и прямой лапши. Кроме того, в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» через механизм субсидирования процент­ных ставок предприятие получило кредит в размере 165,5 млн тенге на строительство нового цеха, а также покупку оборудования и пополнение оборотных средств.

Благодаря господдержке в текущем году фабрика планирует начать выпуск 28 новых видов продукции. Скоро на прилавках магазинов появится еще и спагетти, лапша быстрого приготовления, а также манная крупа высшего качества. Надо сказать, для расширения бизнеса компания также сумела привлечь инвестиции из Китая, которые вложены в новое оборудование по выпуску спагетти. По словам директора фирмы, запуск линии планируется в ближайшие два месяца. По предварительным расчетам, производственная мощность составит 70–80 тонн в сутки. Кроме того, инвестор, с которым заключен долгосрочный контракт, намерен вложить в производство ТОО «Рола-7» дополнительные средства. На сегодня уже перечислено 132 млн тенге, остальная сумма поступит до конца года.

Надо сказать, продукция компании изготавливается из натурального сырья, без каких-либо добавок. Именно по этой причине она пользуется большой популярностью среди населения.

– Наши продукты производятся по уникальной технологии, которая позволяет сохранять натуральный вкус, – говорит Турсумбек Нурбаев. – Для создания новых видов продукции мы привлекли ведущих технологов пищевой промышленности, закупили специализированное оборудование, провели дегустации для отбора наиболее востребованных продуктов. Все ингредиенты, используемые при производстве, натуральны, сертифицированы, обладают высоким качеством и соответствуют стандартам Таможенного союза.

Товары под торговой маркой Rola продаются в Южно-Казахстанской, Алматинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и других областях. При этом фирма старается держать самую минимальную цену на продукцию. Недавно заключен договор о поставке товаров в Афганистан. Буквально вчера туда отправлена первая проба лапши «Чабрец». Вместе с наращиванием объемов производства и расширением ассортимента выпускаемой продукции Турсумбек Нурбаев планирует раздвинуть границы географии торговли. В связи с этим в ближайшем будущем предполагается налаживание партнерских отношений с представителями России и Узбекистана.

За высокие показатели сбыта на рынке республики и отличное качество продукции предприятие имеет множество наград и дипломов, среди которых «Лучший предприниматель года», «Қазақстан көшбасшысы-2013», «Парыз-2014» и другие, а руководитель предприятия был удостоен ордена «Қазақстан даңқы».

– Для нас это семейный бизнес, – говорит Т. Нурбаев. – Здесь трудятся моя супруга Еркекыз Бабанова и сыновья Улан и Куан. Младшая дочь Аделя пока только учится в школе, но в будущем, возможно, и она присоединится к общему делу. К слову, многие работники пришли к нам тоже целыми семьями. Рад, что могу помочь с трудоустройством местным жителям, а также поддержать их в это нелегкое время. Хотелось бы выразить благодарность государству за поддержку предпринимателей и жителям Байзакского района за оказанное доверие на прошедших недавно выборах представлять их интересы в качестве депутата областного маслихата.

Популярное

Все
Целостный, понятный, исторически значимый документ
Мир посредством диалога
Для достижения взаимовыгодных результатов
Обеспечивая практическую направленность реформ
Безопасность, здоровье, образование
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Большие возможности и востребованный потенциал
Сегодня в Италии открываются XXV зимние Олимпийские игры
Токарь по призванию, скульптор – в душе
Перестановки в полиции Шымкента
Пусть дети чаще берут в руки книгу, а не телефон
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
Кошкина любовь
Значимость достоверного слова
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Аплодисменты, аплодисменты…
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
Курьеров обманывали в Уральске
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Дали служебное жилье
Госзакупки без «гонки на дно»
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
В Казахстане модернизируют энергетическую инфраструктуру
Будет построена объездная дорога
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]