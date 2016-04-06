Начиная с 2008 года предприятию удалось стать крупным производителем не только в Байзакском районе, где оно расположено, но и во многих регионах республики. Поначалу же функционировал только один цех по производству лапши «Чабрец», а число сотрудников составляло всего 25 человек. В 2010 году были запущены линии по изготовлению макаронных изделий и по выпуску лапши «Арай». Вскоре вошла в строй мельница, суточная производительность которой составляет 60 тонн переработанного зерна. Мука производится высшего, первого и второго сортов как для нужд предприятия, так и для реализации. К этому моменту общая численность сотрудников возросла до 110 человек. 2012 год стал особенно знаменательным для предприятия – ему был присвоен знак качества международного стандарта, закрепленный свидетельством «Халал». А спустя еще год здесь заработали автотранспортный и фасовочный цеха, а также котельная и торговый отдел.

За короткий период времени благодаря высокому качеству выпускаемых товаров компания завоевала безграничное доверие покупателей, и теперь ее продукция пользуется большим спросом среди населения. Сегодня ТОО «Рола-7» представляет собой пример успешного развития отечественного бизнеса. Отличительной чертой его продуктов является стопроцентная натуральность и абсолютное казахстанское содержание.

Как сообщил директор компании Турсумбек Нурбаев, фабрика выпускает около 40 видов изделий, в том числе лапшу различной конфигурации, макароны, вермишель, сочни для бешбармака, кукси, лагман, муку.

– Наша продукция производится из тщательно переработанного зерна, выращенного в северных областях Казахстана, – говорит глава компании. – Строгий контроль над всеми производственными процессами позволяет добиться высокого качества и отличного вкуса наших изделий, что было неоднократно отмечено на республиканских выставках. Все это осуществляется с помощью специалистов высокой квалификации. Продукты имеют современную яркую упаковку, которая делает их узнаваемыми на широком продуктовом рынке.

В производственном процессе задействованы более 150 человек, работающих в две смены. В основном это местные жители, для которых компания создала все необходимые условия для комфортной трудовой деятельности. К тому же руководство позаботилось и о своевременном трехразовом полезном питании всего коллектива.

Предприятие способно производить до 30 тонн продукции в сутки, а недавно появилась возможность расширить производство. Для этой цели проведена масштабная реконструкция – заменен котел, обновлены два вида оборудования, установлены линии по выпуску волнистой и прямой лапши. Кроме того, в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» через механизм субсидирования процент­ных ставок предприятие получило кредит в размере 165,5 млн тенге на строительство нового цеха, а также покупку оборудования и пополнение оборотных средств.

Благодаря господдержке в текущем году фабрика планирует начать выпуск 28 новых видов продукции. Скоро на прилавках магазинов появится еще и спагетти, лапша быстрого приготовления, а также манная крупа высшего качества. Надо сказать, для расширения бизнеса компания также сумела привлечь инвестиции из Китая, которые вложены в новое оборудование по выпуску спагетти. По словам директора фирмы, запуск линии планируется в ближайшие два месяца. По предварительным расчетам, производственная мощность составит 70–80 тонн в сутки. Кроме того, инвестор, с которым заключен долгосрочный контракт, намерен вложить в производство ТОО «Рола-7» дополнительные средства. На сегодня уже перечислено 132 млн тенге, остальная сумма поступит до конца года.

Надо сказать, продукция компании изготавливается из натурального сырья, без каких-либо добавок. Именно по этой причине она пользуется большой популярностью среди населения.

– Наши продукты производятся по уникальной технологии, которая позволяет сохранять натуральный вкус, – говорит Турсумбек Нурбаев. – Для создания новых видов продукции мы привлекли ведущих технологов пищевой промышленности, закупили специализированное оборудование, провели дегустации для отбора наиболее востребованных продуктов. Все ингредиенты, используемые при производстве, натуральны, сертифицированы, обладают высоким качеством и соответствуют стандартам Таможенного союза.

Товары под торговой маркой Rola продаются в Южно-Казахстанской, Алматинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и других областях. При этом фирма старается держать самую минимальную цену на продукцию. Недавно заключен договор о поставке товаров в Афганистан. Буквально вчера туда отправлена первая проба лапши «Чабрец». Вместе с наращиванием объемов производства и расширением ассортимента выпускаемой продукции Турсумбек Нурбаев планирует раздвинуть границы географии торговли. В связи с этим в ближайшем будущем предполагается налаживание партнерских отношений с представителями России и Узбекистана.

За высокие показатели сбыта на рынке республики и отличное качество продукции предприятие имеет множество наград и дипломов, среди которых «Лучший предприниматель года», «Қазақстан көшбасшысы-2013», «Парыз-2014» и другие, а руководитель предприятия был удостоен ордена «Қазақстан даңқы».

– Для нас это семейный бизнес, – говорит Т. Нурбаев. – Здесь трудятся моя супруга Еркекыз Бабанова и сыновья Улан и Куан. Младшая дочь Аделя пока только учится в школе, но в будущем, возможно, и она присоединится к общему делу. К слову, многие работники пришли к нам тоже целыми семьями. Рад, что могу помочь с трудоустройством местным жителям, а также поддержать их в это нелегкое время. Хотелось бы выразить благодарность государству за поддержку предпринимателей и жителям Байзакского района за оказанное доверие на прошедших недавно выборах представлять их интересы в качестве депутата областного маслихата.