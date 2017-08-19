Мухамедиулы поборется за победу на велопробеге Charity Tour de Burabay

Участники пятого благотворительного велопробега Charity Tour de Burabay стартовали вблизи отеля Rixos Borovoe и проедут дистанцию в 30 км. Участники доедут до озера Щучье и вернуться обратно, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
с места событий.
За пять минут до старта министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы и Олимпийский чемпион Александр Винокуров пожелали соревнующимся удачи, после чего сами отправились в путь совместно со всеми спортсменами-любителями.
"Получите наслаждение от этого заезда и помните, что прийти первым - это не главное, важно просто хорошо провести время. Поэтому помогайте друг другу на трассе", - сказал Винокуров со сцены.
Принять участие в данном событии мог любой желающий, для этого необходимо было пройти регистрацию на сайте burabike.kz и оплатить взнос в размере 5000 тенге. Велосипеды можно было взять с собой или арендовать в отеле. В свою очередь, организаторы в день проведения велостарта предоставили бесплатный трансфер до отеля Rixos Borovoe и обратно.
Стоит отметить, что за все время существования велопробега по сегодняшний день было собрано более 300 миллионов тенге, которые были пожертвованы в виде оборудования детским медицинским учреждениям, перинатальным и реабилитационным центрам, а также в виде транспортных средств, мебели, игровых площадок для детских домов. Событие сегодняшнего дня не является исключением и вырученные средства также пойдут на помощь детям.
На протяжении всего дня для участников будет организована обширная развлекательная программа, организаторы обещают выступления детских аниматоров, музыкальное шоу с участием казахстанских групп, розыгрыш лотереи и многое другое.